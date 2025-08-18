logo ebc
Trump diz que ligará para Putin após reunião com Zelensky

Presidente dos EUA fala que é possível encontro trilateral
Reuters
Publicado em 18/08/2025 - 15:58
Washington
U.S. President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy shake hands as they meet at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., August 18, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
© REUTERS/Kevin Lamarque/Proibida reprodução
Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (18) que ligará para o presidente russo, Vladimir Putin, depois de sua reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e que era possível que os três líderes tivessem uma reunião.

"Acho que, se tudo correr bem, teremos uma "trilateral" e acho que haverá uma chance razoável de acabar com a guerra quando fizermos isso", afirmou.

Trump também disse aos repórteres no Salão Oval que havia acabado de falar com Putin indiretamente.

Ele afirmou que os EUA podem tentar negociar um fim para a crise ucraniana sem um cessar-fogo que traga uma pausa nos combates.

Segundo o presidente dos EUA, a ideia é que a paz seja duradoura, de longo prazo.

“Não estamos falando de uma paz de dois anos para depois acabarmos nessa confusão de novo. Vamos garantir que tudo fique bem. Trabalharemos com a Rússia, trabalharemos com a Ucrânia e garantiremos que funcione”, disse.

Trump acredita que o presidente russo quer que a guerra na Ucrânia acabe.

"Eu conheço o presidente, eu me conheço e acredito que Vladimir Putin quer ver isso acabar”.

Zelensky afirmou apoiar a ideia de que Trump negocie o fim o conflito.

“Precisamos parar esta guerra, parar a Rússia, e precisamos apoiar os parceiros americanos e europeus, e faremos o nosso melhor para isso. Acho que mostraremos que somos pessoas fortes e apoiamos a ideia dos Estados Unidos, pessoalmente, do presidente Trump, de parar esta guerra, de encontrar uma forma diplomática de acabar com ela. E estamos prontos para uma aliança trilateral, como disse o presidente, este é um bom sinal sobre a aliança trilateral”, destacou.

Trump reúne-se nesta segunda-feira (18) com Zelensky na Casa Branca, acompanhado por uma “frente unida” de líderes europeus para discutir um acordo de paz na Ucrânia.

Os líderes da Grã-Bretanha, Alemanha, França, Itália, Finlândia, União Europeia e Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) esperam apoiar Zelensky em um momento diplomático crucial da guerra e evitar qualquer repetição do encontro acalorado entre Trump e o líder ucraniano no Salão Oval em fevereiro.

Trump vai receber primeiro o líder ucraniano no Salão Oval, e depois todos os líderes europeus na Sala Leste da Casa Branca.

