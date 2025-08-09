Turquia diz que países muçulmanos devem se unir contra tomada de Gaza

As nações muçulmanas devem agir em uníssono e reunir a oposição internacional contra o plano de Israel de assumir o controle da Cidade de Gaza, disse o Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, neste sábado (9), após conversações no Egito.

As potências regionais Egito e Turquia condenaram o plano na sexta-feira (8). Ancara disse que o plano marcou uma nova fase no que chamou de políticas genocidas e expansionistas de Israel, ao mesmo tempo em que pediu medidas globais para impedir a implementação do plano.

Israel rejeita essa descrição de suas ações em Gaza.

Em uma coletiva de imprensa conjunta em El Alamein com seu colega egípcio Badr Abdelatty, depois de também se encontrar com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, Fidan informou que a Organização de Cooperação Islâmica foi convocada para uma reunião de emergência.

Fidan disse que a política de Israel tem como objetivo forçar os palestinos a saírem de suas terras por meio da fome e que pretende invadir Gaza permanentemente, acrescentando não haver desculpa justificável para que as nações continuem apoiando Israel.

Israel nega ter uma política de fome em Gaza e diz que o grupo militante palestino Hamas, que matou 1.200 pessoas em seu ataque de outubro de 2023, poderia encerrar a guerra se rendendo.

"O que está acontecendo hoje é um desenvolvimento muito perigoso. Não apenas para o povo palestino ou para os países vizinhos", disse Abdelatty, acrescentando que os planos de Israel são "inadmissíveis".

* Reportagem de Tuvan Gumrukcu, em Ancara, e Menna Alaa El Din, no Cairo

