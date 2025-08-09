logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Turquia diz que países muçulmanos devem se unir contra tomada de Gaza

Israel anunciou plano de controlar a cidade
Reuters *
Publicado em 09/08/2025 - 17:41
Ancara
Chanceler turco Hakan Fidan em Sofia 30/1/2024 REUTERS/Stoyan Nenov
© REUTERS/Stoyan Nenov
Reuters

As nações muçulmanas devem agir em uníssono e reunir a oposição internacional contra o plano de Israel de assumir o controle da Cidade de Gaza, disse o Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, neste  sábado (9), após conversações no Egito.

As potências regionais Egito e Turquia condenaram o plano na sexta-feira (8). Ancara disse que o plano marcou uma nova fase no que chamou de políticas genocidas e expansionistas de Israel, ao mesmo tempo em que pediu medidas globais para impedir a implementação do plano.

Israel rejeita essa descrição de suas ações em Gaza.

Em uma coletiva de imprensa conjunta em El Alamein com seu colega egípcio Badr Abdelatty, depois de também se encontrar com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, Fidan informou que a Organização de Cooperação Islâmica foi convocada para uma reunião de emergência.

Fidan disse que a política de Israel tem como objetivo forçar os palestinos a saírem de suas terras por meio da fome e que pretende invadir Gaza permanentemente, acrescentando não haver desculpa justificável para que as nações continuem apoiando Israel.

Israel nega ter uma política de fome em Gaza e diz que o grupo militante palestino Hamas, que matou 1.200 pessoas em seu ataque de outubro de 2023, poderia encerrar a guerra se rendendo.

"O que está acontecendo hoje é um desenvolvimento muito perigoso. Não apenas para o povo palestino ou para os países vizinhos", disse Abdelatty, acrescentando que os planos de Israel são "inadmissíveis".

* Reportagem de Tuvan Gumrukcu, em Ancara, e Menna Alaa El Din, no Cairo

É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Chanceler alemão Friedrich Merz em Berlim 6/8/2025 REUTERS/Liesa Johannssen
Alemanha suspende exportações militares que podem ser usadas em Gaza
Volker Turk em Genebra 11/12/2023 REUTERS/Denis Balibouse
ONU: plano de tomada de Gaza precisa ser interrompido imediatamente
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu looks on as he addresses a joint meeting of Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., July 24, 2024. Reuters/Kevin Mohatt/Proibida reprodução
Netanyahu quer que Israel assuma o controle de toda a Faixa de Gaza
Guerra no Oriente Médio Israel Palestina Gaza Turquia Hamas anexação de gaza
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks during a press briefing following phone calls with U.S. President Donald Trump, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, May 19, 2025. REUTERS/Thomas Peter/File Photo
Internacional Zelenskiy rejeita concessões antes de negociação entre Trump e Putin
sab, 09/08/2025 - 18:33
Araraquara (SP), 09/08/2025 - Lance de jogo entre Ferroviária e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Foto: Rebeca Reis/CBF
Esportes Ferroviária e São Paulo empatam nas quartas do Brasileirão Feminino
sab, 09/08/2025 - 18:27
Palestinos carregam ajuda em Beit Lahia, norte de Gaza 1/8/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
Internacional Governo brasileiro critica plano de expansão militar de Israel em Gaza
sab, 09/08/2025 - 18:05
Brasília (DF) 25/04/2024 - Em reunião com representantes da GOL, Latam, Azul Linhas Aéreas e Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) nesta quinta-feira, o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) definiram ações para aperfeiçoar os procedimentos relacionados ao transporte aéreo de animais: Foto: Ministro Silvio Costa Filho/ X
Economia Brasil amenizará efeitos do tarifaço com novos mercados, diz ministro
sab, 09/08/2025 - 18:00
Chanceler turco Hakan Fidan em Sofia 30/1/2024 REUTERS/Stoyan Nenov
Internacional Turquia diz que países muçulmanos devem se unir contra tomada de Gaza
sab, 09/08/2025 - 17:41
Officers of the New York City Police Department recover evidence at the shooting scene in Times Square. Three people are shot in Times Square, and tourists scatter the area following the gunfire in Manhattan, New York, United States, on August 9, 2025. Three people are struck by gunfire in Times Square in the area of West 44th Street and 7th Avenue. NYPD officers converge on the area to search for evidence and gather clues. Detectives arrive on the scene, and police implement several road closures in the area. The shooting takes place Saturday morning at approximately 1:20 AM. An 18-year-old female, a 19-year-old male, and a 65-year-old male are shot, and the victims are transported by EMS to a local area hospital. (Photo by Kyle Mazza/NurPhoto)NO USE FRANCE
Internacional Três pessoas ficam feridas em tiroteio na Times Square, em Nova York
sab, 09/08/2025 - 17:20
Ver mais seta para baixo