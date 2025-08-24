Ucrânia ataca usina nuclear russa e danifica reator

A Ucrânia atacou a Rússia com drones neste domingo, provocando uma queda acentuada na capacidade de um reator em uma das maiores usinas nucleares daquele país e provocando um grande incêndio no relevante terminal de exportação de combustível Ust-Luga, disseram autoridades russas.

Apesar das conversas sobre paz entre Rússia e Ucrânia, a guerra europeia mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial continua na linha de frente, acompanhada de ataques de mísseis e drones no interior da Rússia e da Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que pelo menos 95 drones ucranianos foram interceptados em mais de uma dúzia de regiões russas em 24 de agosto, dia em que a Ucrânia celebra sua declaração de independência da União Soviética em 1991.

A usina nuclear de Kursk, a apenas 60 km da fronteira com a Ucrânia, disse que as defesas aéreas derrubaram um drone que detonou perto da usina logo após a meia-noite, danificando um transformador auxiliar e forçando uma redução de 50% na capacidade operacional do reator nº 3.

Os níveis de radiação estavam normais e não houve feridos no incêndio provocado pelo drone, informou a usina. Dois outros reatores estão operando sem geração de energia e um está passando por reparos programados.

A Agência Internacional de Energia Atômica disse estar ciente dos relatos de que um transformador na usina pegou fogo devido à atividade militar e enfatizou que todas as instalações nucleares devem ser protegidas o tempo todo.

Fumaça Preta

Mil quilômetros ao norte, no Golfo da Finlândia, pelo menos 10 drones ucranianos foram abatidos sobre o porto de Ust-Luga, na região de Leningrado, no norte da Rússia, com destroços provocando incêndio no terminal operado pela Novatek - um enorme terminal de exportação de combustível do Mar Báltico e complexo de processamento, disse o governador regional.

Imagens não verificadas nos canais russos do Telegram mostraram um drone voando diretamente em direção a um terminal de combustível, seguido por uma enorme bola de fogo subindo alto no céu, seguida por uma coluna de fumaça preta subindo em direção ao horizonte.

"Bombeiros e serviços de emergência estão trabalhando para apagar o incêndio", disse Alexander Drozdenko, governador da região de Leningrado, na Rússia. Não houve feridos, acrescentou.

De acordo com a Novatek, o complexo Ust-Luga, inaugurado em 2013, processa condensado de gás em nafta leve e pesado, combustível de aviação, óleo combustível e gasóleo, e permite que a empresa envie produtos petrolíferos, bem como condensado de gás, para mercados internacionais.

A Novatek produz principalmente nafta para a Ásia, incluindo China, Cingapura, Taiwan e Malásia, bem como combustível de aviação com entrega em Istambul.

A Rosaviatsia, autoridade de aviação civil da Rússia, disse que voos foram interrompidos por horas em vários aeroportos russos durante a noite, incluindo o aeroporto de Pulkovo, na região de Leningrado.

Drones ucranianos também atacaram uma empresa industrial na cidade de Syzran, no sul da Rússia, informou o governador da região de Samara no domingo. Uma criança ficou ferida no ataque, segundo o governador, que não especificou exatamente o que havia sido atacado.

Não houve comentários imediatos da Ucrânia. Kiev afirmou que seus ataques dentro da Rússia são uma resposta aos ataques contínuos da Rússia à Ucrânia e visam destruir infraestrutura considerada crucial para os esforços militares gerais de Moscou.

