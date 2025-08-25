logo ebc
Ucrânia lança onda de ataques contra a Rússia no dia da independência

Kiev comemorou nesse domingo 34 anos de independência
Mariana Ribeiro Soares - Repórter da RTP*
Publicado em 25/08/2025 - 08:49
Moscou e Kiev
02/04/2024 - Refinaria russa atacada por drones ucranianos Foto: Reuters
A Defesa russa anunciou nesta segunda-feira (25) que destruiu 21 drones ucranianos durante a noite, incluindo dois que seguiam em direção a Moscou. A Rússia acusou a Ucrânia de ter lançado dezenas de ataques com drones no domingo, dia em que Kiev celebrou 34 anos de independência. Segundo Moscou, os ataques provocaram incêndio numa central nuclear na região ocidental de Kursk.

"Das 23h do dia 24 de agosto às 7h do dia 25 de agosto (no horário local), os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 21 drones ucranianos de asa fixa", informou o Ministério russo da Defesa em comunicado divulgado na rede social Telegram.

De acordo com o comando militar russo, três das aeronaves não tripuladas foram destruídas perto de Moscou, duas das quais se dirigiam para a capital russa.

"Os serviços de emergência trabalham no local onde os destroços caíram", disse Sobyanin em publicação no Telegram.

O Ministério da Defesa da Rússia informou ainda que pelo menos 95 drones ucranianos foram interceptados em dezenas de regiões russas ontem, dia em que a Ucrânia celebrou os 34 de independência.

Um dos ataques provocou um incêndio na central nuclear de Kursk, no oeste da Rússia, a 60 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O incêndio causou danos num transformador auxiliar e obrigou uma redução de 50% na capacidade operacional de um reator, segundo afirmaram autoridades russas. O incêndio na instalação nuclear foi rapidamente extinto, sem que fossem registrados feridos, e os níveis de radiação permaneceram dentro dos limites normais.

Enquanto isso, a Força Aérea ucraniana disse que a Rússia disparou 72 drones, juntamente com um míssil de cruzeiro, contra a Ucrânia na madrugada de domingo. Um desses ataques provocou a morte de uma mulher de 47 anos na região de Dnipropetrovsk.

Kiev promete “empurrar a Rússia para a paz”

Em discurso na cerimônia comemorativa do aniversário da independência do país, o presidente ucraniano prometeu devolver a guerra à Rússia.

“A cada dia, estamos trazendo, cada vez mais, esta guerra de volta para onde veio: para o céu russo e para a terra russa. E a cada passo desta guerra, com a pressão sobre a Rússia, com as suas perdas reais, sabemos que a paz para a Ucrânia se aproxima”, disse Volodymyr Zelensky.

“Hoje, tanto os Estados Unidos (EUA) quanto a Europa concordam: a Ucrânia ainda não venceu completamente, mas certamente não perderá. A Ucrânia garantiu a sua independência. A Ucrânia não é uma vítima; é uma lutadora”, acrescentou.

As esperanças de paz diminuíram na sexta-feira (22), depois de a Rússia ter descartado qualquer reunião imediata entre os presidentes russo e ucraniano, como foi sugerido pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Zelensky, por sua vez, reconheceu que um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, seria “o caminho mais eficaz” e prometeu “empurrar a Rússia para a paz”.

