UE convoca diplomata russo após ataque que atingiu delegação em Kiev

"Missão diplomática jamais deve ser alvo", diz representante do bloco

A União Europeia (UE) convocou hoje (28) o enviado especial da Rússia para o bloco a fim de exigir explicações sobre o bombardeio em Kiev, durante a madrugada, que atingiu as instalações da missão europeia no país.

“Uma missão diplomática jamais deve ser um alvo. Em resposta [ao bombardeio] chamamos o enviado russo a Bruxelas”, escreveu a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, nas redes sociais.

Os funcionários da delegação da União Europeia em Kiev estão “em segurança” apesar dos “ataques implacáveis da Rússia” que atingiram o edifício da equipe em Kiev, na Ucrânia, disse a presidente da Comissão Europeia.

“Mais uma noite de bombardeios implacáveis da Rússia. [O ataque] atingiu infraestruturas civis e matou inocentes. Também atingiu a nossa delegação da UE em Kiev, [mas] o pessoal está em segurança”, afirmou a líder do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, na rede social X.

“A Rússia deve cessar imediatamente os seus ataques indiscriminados contra infraestruturas civis e participar nas negociações para uma paz justa e duradoura”, apelou.

Pelo menos 12 pessoas morreram e 48 ficaram feridas na madrugada devido ao ataque com 629 drones e mísseis contra o território ucraniano, declararam as autoridades.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, denunciou também pelo X que mísseis russos atingiram a delegação da UE.

António Costa condenou a ação “deliberada” da Rússia, numa “noite de ataques mortíferos” com mísseis russos, lançados contra um edifício que tinha civis e pessoal da delegação da UE na capital ucraniana.

