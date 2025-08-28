logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

UE convoca diplomata russo após ataque que atingiu delegação em Kiev

"Missão diplomática jamais deve ser alvo", diz representante do bloco
Lusa*
Publicado em 28/08/2025 - 08:20
Kiev
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante sessão do Parlamento Europeu, em Strasbourg, na França 27/11/2024 REUTERS/Yves Herman
© Reuters/Yves Herman/Proibida reprodução
Lusa

A União Europeia (UE) convocou hoje (28) o enviado especial da Rússia para o bloco a fim de exigir explicações sobre o bombardeio em Kiev, durante a madrugada, que atingiu as instalações da missão europeia no país.

“Uma missão diplomática jamais deve ser um alvo. Em resposta [ao bombardeio] chamamos o enviado russo a Bruxelas”, escreveu a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, nas redes sociais.

 Os funcionários da delegação da União Europeia em Kiev estão “em segurança” apesar dos “ataques implacáveis da Rússia” que atingiram o edifício da equipe em Kiev, na Ucrânia, disse a presidente da Comissão Europeia.

“Mais uma noite de bombardeios implacáveis da Rússia. [O ataque] atingiu infraestruturas civis e matou inocentes. Também atingiu a nossa delegação da UE em Kiev, [mas] o pessoal está em segurança”, afirmou a líder do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, na rede social X.

“A Rússia deve cessar imediatamente os seus ataques indiscriminados contra infraestruturas civis e participar nas negociações para uma paz justa e duradoura”, apelou.

Pelo menos 12 pessoas morreram e 48 ficaram feridas na madrugada devido ao ataque com 629 drones e mísseis contra o território ucraniano, declararam as autoridades.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, denunciou também pelo X que mísseis russos atingiram a delegação da UE.

António Costa condenou a ação “deliberada” da Rússia, numa “noite de ataques mortíferos” com mísseis russos, lançados contra um edifício que tinha civis e pessoal da delegação da UE na capital ucraniana.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Ataque russo em Kiev 17/6/2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko
Novo ataque russo a Kiev deixa pelo menos 12 mortos
02/04/2024 - Refinaria russa atacada por drones ucranianos Foto: Reuters
Ucrânia lança onda de ataques contra a Rússia no dia da independência
FILE PHOTO: Ukrainian soldiers shoot at what a source from Ukraine's Presidential Office says are Lancet drones, in this still image taken from handout video released on May 31, 2023. Defence Ministry Of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. BEST QUALITY AVAILABLE./File Photo
Ucrânia ataca usina nuclear russa e danifica reator
União Europeia UE Ataque Rússia Kiev Delegação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Edifício sede do Superior Tribunal de Justiça STJ
Justiça STJ libera retomada das obras de resort em região oceânica de Maricá
qui, 28/08/2025 - 08:45
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
qui, 28/08/2025 - 08:32
professor, sala de aula, ensino médio
Educação Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo
qui, 28/08/2025 - 08:30
Brasília (DF), 31/08/2023 - Movimentação no prédio sede da Polícia Federal, que ouve Bolsonaro e mais sete envolvidos no caso da venda de joias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Grupo criminoso no setor de combustíveis é alvo de operações da PF
qui, 28/08/2025 - 08:21
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante sessão do Parlamento Europeu, em Strasbourg, na França 27/11/2024 REUTERS/Yves Herman
Internacional UE convoca diplomata russo após ataque que atingiu delegação em Kiev
qui, 28/08/2025 - 08:20
Iasmin da Silva (mãe) e Rafael de Jesus (filho) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9
qui, 28/08/2025 - 08:02
Ver mais seta para baixo