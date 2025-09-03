logo ebc
Acidente com bondinho em Lisboa deixa 15 mortos

Não há registro de brasileiros entre as vítimas
Agência Brasil*
Publicado em 03/09/2025 - 19:48
Brasília
A person is seen walking near a funicular in Gloria street(Elevador da Gloria em Lisboa), in the neighborhood of Barrio Alto, Lisbon. (Photo by Jorge Castellanos / SOPA Images/Sipa USA)No Use Germany.
Nesta quarta-feira (3), um acidente com o Elevador da Glória, bondinho que circula pelas ruas de Lisboa, em Portugal, causou a morte de 15 pessoas. Em razão da tragédia, o governo português decretou um dia de luto nacional que será cumprido na quinta-feira. 

Além dos 15 mortos, o descarrilhamento deixou 18 feridos, incluindo uma criança e uma gestante. O acidente ocorreu por volta das 18h local (14h, no horário de Brasília), na Calçada da Glória. As causas ainda estão sendo apuradas. O Ministério Público português informou que abriu um inquérito para investigar os motivos do acidente. 

Gerido pela empresa municipal Carris, o Elevador da Glória liga a Praça dos Restauradores, na região da Baixa, ao Bairro Alto. Com um percurso de cerca de 265 metros, o  bondinho é muito procurado por turistas. 

De acordo com a Agência Lusa, a Unidade de Gestão de Crises do Instituto Nacional de Emergência Médica (Inem) informou que não estão confirmadas as nacionalidades das vítimas, mas que entre elas "há vários sobrenomes estrangeiros", além de portugueses. 

Brasileiros 

O Itamaraty informou, em nota, que até o momento não há registro de vítimas brasileiras, mas manifestou pesar pelo acidente e afirmou que "o governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal”. 

O Consulado-Geral brasileiro em Lisboa permanece à disposição para prestar assistência aos cidadãos brasileiros e familiares por meio do plantão consular ‪(+351 962 520 581‬). 

 *com informações da Agência Lusa

Edição:
Aline Leal
Elevador da Glória lisboa Descarrilhamento
