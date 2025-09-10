Aliado de Trump, Charlie Kirk é baleado e morre nos EUA

O influenciador conservador Charlie Kirk morreu após ser baleado durante um evento em um campus universitário em Utah. A informação foi confirmada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira (10).

"O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk, está morto. Ninguém entendia ou tinha o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie", disse Trump no Truth Social.

O ativista e comentarista de direita norte-americano Charlie Kirk foi baleado em um evento na Utah Valley University em Orem. Um suspeito foi detido.

Kirk, 31 anos, é um influente aliado do presidente Donald Trump e cofundador da Turning Point USA, a maior organização conservadora de jovens do país.

Os vídeos de celular do incidente que circulam nas mídias sociais mostram Kirk discursando para uma grande multidão ao ar livre quando um estampido alto que parecia um tiro foi ouvido. Kirk pode ser visto levando brevemente a mão ao pescoço ao cair da cadeira, fazendo com que os participantes corressem.

"Um tiro foi disparado de um prédio próximo e temos um suspeito sob custódia", disse um porta-voz da universidade à Reuters em um email.

Kirk e a Turning Point USA desempenharam um papel fundamental no apoio dos jovens a Trump em novembro. Seus eventos em campi universitários em todo o país geralmente atraem grandes multidões.