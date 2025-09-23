logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

América Latina: Lula rejeita equiparação de criminalidade e terrorismo

Na ONU, posição do Brasil se opõe à adotada pelos Estados Unidos
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/09/2025 - 12:04
Brasília
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (23), que a América Latina e o Caribe vivem um momento de crescente polarização e instabilidade. 

“Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade”, defendeu no discurso na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Lula lembrou que a América Latina é um continente livre de armas de destruição em massa e sem conflitos étnicos ou religiosos. 

“É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas”, disse.

“Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias”, alertou.

Na ONU, o presidente citou ainda que a via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela e que o Haiti deve ter direito a um futuro livre de violência. Lula ainda classificou como inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo.

Crise militar

O governo Donald Trump vem deslocando navios e um submarino militares para a costa venezuelana, sob o argumento do “combate às drogas”, enquanto acusa o governo de Nicolas Maduro de liderar um cartel narcotraficante.

Maduro rejeita as acusações e diz que Washington usa esse argumento para promover uma “troca de regime” do país sul-americano, dono das maiores reservas de petróleo do mundo. Especialistas consultados pela Agência Brasil rejeitaram chamar a Venezuela de “narcoestado”, como diz o governo Trump. 

Relacionadas
U.S. President Donald Trump addresses the 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City, U.S., September 23, 2025. REUTERS/MIKE SEGAR
Trump diz ter "química" com Lula e anuncia encontro bilateral
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula critica sanções e diz que Brasil resiste na defesa da democracia
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula afirma que soberania é inegociável e repudia falsos patriotas
Edição:
Fernando Fraga
ONU Assembleia Geral da ONU Lula América Latina caribe
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Confira a íntegra do discurso de Lula na abertura da Assembleia da ONU
ter, 23/09/2025 - 13:54
Brasília - 22/09/2025 -A CPMI do INSS durante depoimento do empresário, Rubens Oliveira Costa, apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como
Justiça Economista preso durante CPMI do INSS é liberado poucas horas depois
ter, 23/09/2025 - 13:53
São Paulo (SP), 06/11/2024 - Chuva forte atinge o centro de São Paulo no final da tarde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Chuvas em São Paulo deixam feridos e suspendem operação de montadora
ter, 23/09/2025 - 13:41
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Ata do Copom indica Selic a 15% "por período bastante prolongado"
ter, 23/09/2025 - 13:34
Brasília (DF), 22/09/2025 – FAB intercepta aeronave hostil oriunda do Peru. Foto: FAB
Internacional FAB intercepta aeronave suspeita procedente do Peru
ter, 23/09/2025 - 13:17
U.S. President Donald Trump addresses the 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City, U.S., September 23, 2025. REUTERS/MIKE SEGAR
Internacional Trump critica ONU e afirma que poderia ganhar Nobel da Paz
ter, 23/09/2025 - 13:05
Ver mais seta para baixo