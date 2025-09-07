logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Argentinos votam em eleição legislativa em Buenos Aires

Resultado é considerado termômetro para eleições nacionais em outubro
 Jorge Otaola - Repórter da Reuters
Publicado em 07/09/2025 - 14:02
Buenos Aires
Reuters

Os moradores da província de Buenos Aires, a mais populosa e influente da Argentina, vão às urnas neste domingo (7) em eleição legislativa cujo resultado é visto como um termômetro para as eleições nacionais de meio de mandato em outubro.

La Libertad Avanza, o partido do presidente radical de direita Javier Milei, enfrenta o poderoso peronismo de centro-esquerda do governador Axel Kicillof em seu reduto histórico, que responde por 40% de todos os eleitores nacionais.

Os mercados financeiros estão sofrendo fortes choques enquanto aguardam o resultado das eleições, e as denúncias de corrupção dentro do governo, em meio a uma piora na imagem pública de Milei e às crescentes tensões sociais sobre os efeitos de seu duro plano de ajuste econômico.

Embora essa seja uma eleição parlamentar na província liderada por Kicillof, o resultado dará o tom para as eleições de meio de mandato de 26 de outubro em todo o país, nas quais o partido governista busca reverter a atual minoria em ambas as casas do Congresso.

Os chamados "bonaerenses" elegem 46 deputados e 23 senadores provinciais neste domingo.

"Embora seja uma eleição provincial, é, sem dúvida, o verdadeiro trampolim para as eleições nacionais de outubro, pois medem forças no maior distrito do país. Interpretamos que, a partir desse resultado em Buenos Aires, haverá grande interação para eleger deputados e senadores (nacionais) no próximo mês", disse o analista político Guillermo Farina.

Diferentes pesquisas de opinião mostram uma vantagem igual ou pequena para o partido peronista de Kicillof, ex-ministro da Economia da ex-presidente Cristina Kirchner, atualmente em prisão domiciliar por fraude estatal.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Presidente da Argentina, Javier Milei 26/01/2024 REUTERS/Agustin Marcarian
Congresso argentino derruba veto de Milei
LOMAS DE ZAMORA, ARGENTINA – AUGUST 27: Protesters attack the motorcade of Argentine President Javier Milei with stones and bottles during a political rally in Lomas de Zamora, Buenos Aires province, Argentina, on August 23, 2025. President Milei and his sister, presidential advisor Karina Milei, were in the area leading a campaign caravan to promote their slate of congressional candidates ahead of the upcoming elections. Tensions escalated rapidly when a group of opposition militants arrived at the rally site and began shouting accusations related to an ongoing corruption scandal involving Argentina’s disability agency. The confrontation turned violent as objects were thrown at the vehicle transporting the president, prompting his immediate evacuation. Presidential ally and congressional candidate Jose Luis Espert fled the scene on a motorcycle, while Milei and his sister were escorted away in a separate vehicle. Minor clashes later broke out between pro- and anti-government demonstrators near the site. Luciano Gonzalez / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Milei deixa ato de campanha após protesto e agressões em Buenos Aires
eleição legislativa Buenos Aires Argentina javier milei
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Argentinos votam em eleição legislativa em Buenos Aires
dom, 07/09/2025 - 14:02
São Paulo (SP), 07/09/2025 - Centrais sindicais e os movimentos populares que compõem as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo realizam ato em defesa da soberania e da pauta da classe trabalhadora, na Praça da República. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política SP: sindicatos e movimentos sociais se mobilizam em ato por soberania
dom, 07/09/2025 - 13:42
cruzeiro, corinthians, futebol feminino
Esportes BR Feminino: Corinthians e Cruzeiro empatam no primeiro jogo da final
dom, 07/09/2025 - 13:35
Brasília (DF), 05/09/2025 - O cineasta Silvio Tendler. Foto: MST/Divulgação
Geral TV Brasil homenageia Silvio Tendler com exibição de documentário
dom, 07/09/2025 - 13:13
Acervo histórico da Rádio MEC em exposição na Empresa Brasil de Comunicação - EBC, no Rio de Janeiro Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
Cultura Rádio MEC completa 102 anos como símbolo de cultura e educação no país
dom, 07/09/2025 - 13:10
www, internet,código binário
Internacional Corte de cabos no Mar Vermelho interrompe internet no Oriente Médio
dom, 07/09/2025 - 12:17
Ver mais seta para baixo