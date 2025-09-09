Ataque aéreo russo em vilarejo ucraniano mata mais de 20 pessoas

Presidente da Ucrânia pede que aliados de Kiev pressionem o país

Um ataque aéreo russo matou mais de 20 civis que estavam recebendo suas pensões em um vilarejo no leste da Ucrânia, disse o presidente Volodymyr Zelensky nesta terça-feira (9).

Ele pediu que os aliados de Kiev pressionem a Rússia, cujas forças têm realizado uma ofensiva em grande parte da região de Donetsk, no leste do país. Os esforços diplomáticos para acabar com a guerra de três anos e meio estão praticamente paralisados.

Zelensky disse que o ataque aéreo russo atingiu o vilarejo de Yarova, a cerca de 24 quilômetros da cidade de Sloviansk e vários quilômetros atrás da linha de frente.

"Diretamente sobre as pessoas. Civis comuns. No exato momento em que as pensões estavam sendo pagas", escreveu o presidente ucraniano no X.

Zelensky postou imagens de vídeo mostrando corpos espalhados pelo chão e destroços. Outras 21 pessoas ficaram feridas, disse o governador de Donetsk, Vadym Filashkin.

"O mundo não deve permanecer em silêncio", disse Zelenskiy. "O mundo não deve permanecer inativo. É necessária uma resposta dos Estados Unidos. É necessária uma resposta da Europa. É necessária uma resposta do G20."

A Rússia não comentou imediatamente os comentários de Zelensky. Moscou nega ter civis como alvo, mas dezenas de milhares de pessoas morreram desde sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

O comissário de Direitos Humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, disse que o ataque foi "mais uma confirmação do terror sistêmico contra a população civil da Ucrânia".

