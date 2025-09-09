logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Ataque aéreo russo em vilarejo ucraniano mata mais de 20 pessoas

Presidente da Ucrânia pede que aliados de Kiev pressionem o país
Yulia Dysa - Repórter da Reuters*
Publicado em 09/09/2025 - 08:01
Kiev
Ataque em Horlivka, na região de Donetsk
© REUTERS/Alexander Ermochenko/Direitos reservados
Reuters

Um ataque aéreo russo matou mais de 20 civis que estavam recebendo suas pensões em um vilarejo no leste da Ucrânia, disse o presidente Volodymyr Zelensky nesta terça-feira (9).

Ele pediu que os aliados de Kiev pressionem a Rússia, cujas forças têm realizado uma ofensiva em grande parte da região de Donetsk, no leste do país. Os esforços diplomáticos para acabar com a guerra de três anos e meio estão praticamente paralisados.

Zelensky disse que o ataque aéreo russo atingiu o vilarejo de Yarova, a cerca de 24 quilômetros da cidade de Sloviansk e vários quilômetros atrás da linha de frente.

"Diretamente sobre as pessoas. Civis comuns. No exato momento em que as pensões estavam sendo pagas", escreveu o presidente ucraniano no X.

Zelensky postou imagens de vídeo mostrando corpos espalhados pelo chão e destroços. Outras 21 pessoas ficaram feridas, disse o governador de Donetsk, Vadym Filashkin.

"O mundo não deve permanecer em silêncio", disse Zelenskiy. "O mundo não deve permanecer inativo. É necessária uma resposta dos Estados Unidos. É necessária uma resposta da Europa. É necessária uma resposta do G20."

A Rússia não comentou imediatamente os comentários de Zelensky. Moscou nega ter civis como alvo, mas dezenas de milhares de pessoas morreram desde sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

O comissário de Direitos Humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, disse que o ataque foi "mais uma confirmação do terror sistêmico contra a população civil da Ucrânia".

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Pessoas usam tochas em Kiev, na Ucrânia, durante apagão parcial 16/05/2024 REUTERS/Thomas Peter
Rússia ataca central térmica de Kiev e provoca apagões
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
Ucrânia promete retaliar após ataques russos ao setor de energia
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
Zelensky rejeita proposta russa de encontro em Moscou
guerra Rússia Ataque Ucrânia vilarejo Mortes Zelensky
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
Internacional Flotilha para Gaza diz que barco foi atingido por drone
ter, 09/09/2025 - 09:53
Brasília 03/05/2023 - O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, e o ex-assessor Fabio Wajngarten, chegam para falar com a imprensa na sede da Polícia Federal. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Bolsonaro está “debilitado” e não irá a julgamento, diz advogado
ter, 09/09/2025 - 09:31
Brasília (DF), 02/09/2025 - O STF inicia o julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Ao vivo: acompanhe votação do julgamento de Bolsonaro no STF
ter, 09/09/2025 - 09:12
Rio de Janeiro (RJ), 28/09/2023 - Vista aérea do navio-plataforma P-71, instalado no campo de Itapu, no pré-sal da Bacia de Santos, a 200 km da costa do Rio de Janeiro. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Pré-Sal Petróleo prorroga leilão dos campos de Mero, Tupi e Atapu
ter, 09/09/2025 - 08:17
Ataque em Horlivka, na região de Donetsk
Internacional Ataque aéreo russo em vilarejo ucraniano mata mais de 20 pessoas
ter, 09/09/2025 - 08:01
São Paulo (SP), 09/09/2025 - A influenciadora e bióloga Maria Krünger é a próxima convidada do programa DR Com Demori. Frame TV Brasil
Cultura Bióloga Mari Krünger é a entrevistada do DR com Demori
ter, 09/09/2025 - 07:48
Ver mais seta para baixo