Ataque a tiros em Igreja Mórmon deixa ao menos um morto, em Michigan

Nove pessoas se feriram, depois que o local pegou fogo
Brendan O'Brien* – repórteres da Reuters
Publicado em 28/09/2025 - 17:28
Grand Blanc
Smoke rises as members of emergency personnel work at the scene of a shooting which took place at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, according to police, in Grand Blanc, Michigan, U.S., September 28, 2025. REUTERS/Rebecca Cook TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Rebecca Cook/Proibida reprodução

Um homem dirigiu seu veículo contra as portas da frente de uma Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, no Michigan, e atirou em pelo menos dez pessoas, matando uma delas, informou a polícia local neste domingo (28).

O atirador saiu do veículo disparando uma arma de assalto, disse o chefe de polícia de Grand Blanc, William Renye. Ele acrescentou que centenas de pessoas estavam na igreja, que pegou fogo com a colisão do veículo.

A fumaça saía do prédio enquanto os bombeiros combatiam o incêndio com jatos de água, e caminhões de bombeiros e veículos de emergência estavam estacionados nas proximidades, mostraram imagens nas redes sociais.

As autoridades acreditam que vão encontrar mais vítimas nos escombros, disse Renye.

A polícia não divulgou imediatamente o nome do suspeito, que morreu no local em uma troca de tiros com dois policiais que correram para a igreja, disse o chefe de polícia. Renye o descreveu como um homem de 40 anos de Burton, Michigan.

"Meu coração está partido pela comunidade de Grand Blanc", disse a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, em um comunicado publicado nas redes sociais.

"Violência em qualquer lugar, especialmente em locais de culto, é inaceitável", acrescentou.

Autoridades nacionais, incluindo a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, e o presidente Donald Trump, fizeram postagens sobre o tiroteio.

"Tal violência em um local de culto é de partir o coração e assustadora", postou Bondi no X.

Em uma declaração no Truth Social, Trump disse que o tiroteio "parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos da América" e disse que o FBI estava no local.

"ESTA EPIDEMIA DE VIOLÊNCIA EM NOSSO PAÍS DEVE ACABAR, IMEDIATAMENTE!", escreveu ele, em letras maiúsculas.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é informalmente conhecida como Igreja Mórmon.

Grand Blanc, uma cidade de 7,7 mil habitantes, está localizada a cerca de 97 quilômetros a noroeste de Detroit.

*Reportagem adicional de Joseph Tanfani em Nova York e Rebecca Cook em Grand Blanc

Tiroteio Ataque Igreja Mórmon EUA Michigan
