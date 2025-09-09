logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Bandeira dos EUA é "novo símbolo da direita brasileira", diz NYT

Jornal analisa uso do símbolo norte-americano em atos pró-Bolsonaro
Agência Brasil
Publicado em 09/09/2025 - 16:58
Brasília
São Paulo (SP), 07/09/2025 - Pessoas participam do evento Reaja Brasil, na Avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O jornal norte-americano The New York Times (NYT) fez uma postagem nesta terça-feira (9) nas redes sociais em que ressalta que a bandeira dos Estados Unidos "tornou-se o novo símbolo" da direita brasileira

Com o título "O novo símbolo da direita brasileira: a bandeira americana", o jornal diz que os atos promovidos por movimentos da direita e grupos religiosos no último domingo (7), quando foi comemorado a independência do Brasil, foram marcados pela presença de bandeiras dos EUA como "homenagem ao presidente Trump" e "protesto contra a esperada condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro".

"O Dia da Independência do Brasil tornou-se o momento para o movimento nacionalista de direita do país ir às ruas, protestar contra a esquerda e hastear a bandeira brasileira. Este ano, a bandeira americana foi hasteada como uma homenagem ao presidente Trump, um sinal da mudança na imagem global da bandeira americana", diz a postagem do NYT.

"A bandeira também foi uma mensagem para manifestantes de direita que protestavam contra a esperada condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de planejar um golpe, nesta semana, e seus apoiadores adotaram as estrelas e listras com especial entusiasmo", completa.

Brasília (DF) 09/09/2025 - Post do Ny Times com bandeira dos Estados Unidos. O novo símbolo da Direita do Brasil: A bandeira americana. Foto: nytimes/Instagram
Brasília (DF) 09/09/2025 - Post do The New York Times. Foto: nytimes/Instagram

Em ato em São Paulo, governadores e aliados fizeram discursos defendendo pautas como a liberdade e a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do processo na Corte. 

Durante o evento, os manifestantes estenderam uma bandeira gigante dos Estados Unidos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

"Nossa bandeira é o Brasil e o povo brasileiro"

No post, o NYT destaca que, no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu em fotos com "uma grande bandeira brasileira sendo carregada em um desfile do Dia da Independência, com a inscrição: "Nossa bandeira é o Brasil e o povo brasileiro".

Julgamento de Bolsonaro

A postagem do jornal ocorre no mesmo dia em que a Primeira Turma do STF retomou o julgamento, iniciado em 2 de setembro, que pode condenar Bolsonaro e mais sete aliados por uma trama golpista que teria atuado para reverter o resultado das eleições de 2022. 

Relator da ação penal, o ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação Jair Bolsonaro e dos demais réus. Para ele, não há dúvidas da existência de uma tentativa de golpe de Estado, diante sobretudo da quebradeira ocorrida em 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.  

Se condenado ao final do julgamento, Bolsonaro será o primeiro ex-presidente da história do Brasil a ser condenado pelo crime de golpe de Estado. 

Relacionadas
Brasília (DF) 09/09/2025 - O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Ao vivo: STF retoma julgamento de Bolsonaro; Dino é o segundo a votar 
Brasília (DF), 30/07/2025 - Embaixada dos Estados Unidos. Foto: Luis Dantas/Divulgação
Embaixada dos EUA no Brasil ameaça Alexandre de Moraes 
Edição:
Carolina Pimentel
bandeira dos EUA atos bolsonaristas 7 de Setembro Dia da Independência
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ipojuca (PE) 01/11/2024 – As unidades de hidrotratametno de diesel e de geração de hidrogênio da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras, trabalham para reduzir os teores de enxofre e componentes instáveis no combustível. O Trem 1 da RNEST vai passar por
Economia Faturamento da indústria subiu 5% em 2025, mostra CNI
ter, 09/09/2025 - 17:49
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Luiz Silveira/STF
Justiça Dino diz que STF não vai se intimidar com tweet de governo estrangeiro
ter, 09/09/2025 - 17:47
Rio de Janeiro (RJ), 15/11/2023 – Cariocas e turistas lotam praia de Ipanema, na zona sul, em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Chegada de uma frente fria não impede veranico no Rio de Janeiro
ter, 09/09/2025 - 17:27
bebê com microcefalia
Saúde Governo regulamenta indenização e pensão a vítimas do vírus Zika
ter, 09/09/2025 - 17:21
Brasília (DF), 09/09//2025 - Sessão do Congresso para promulgar a emenda constitucional (PC 136/2025) que estabelece novos limites e prazos para o pagamento de precatórios. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Congresso promulga PEC que muda regras para pagamento dos precatórios
ter, 09/09/2025 - 17:14
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Dino vota pela condenação de Bolsonaro e mais sete; placar está 2 a 0
ter, 09/09/2025 - 17:10
Ver mais seta para baixo