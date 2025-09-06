logo ebc
Boko Haram mata dezenas de pessoas em ataque no nordeste da Nigéria

Grupo extremista atacou moradores que haviam retornado para o local
Ahmed Kingimi - repórter da Reuters*
Publicado em 06/09/2025 - 17:10
Maiduguri (Nigéria)
Reuters

Militantes do Boko Haram mataram mais de 60 pessoas, incluindo sete soldados, em um ataque noturno a um vilarejo no Estado de Borno, no nordeste da Nigéria. As vítimas haviam retornado ao local no mês passado após anos de deslocamento, disseram moradores à Reuters.

Os militares da Nigéria afirmam que intensificaram as operações de contrainsurgência nos últimos meses no Estado de Borno, para tentar conter as milícias, bem como os militantes do Boko Haram e seu grupo dissidente, o Estado Islâmico Província da África Ocidental (ISWAP).

Analistas e moradores dizem que as operações não conseguiram conter os ataques. O noroeste da Nigéria também tem sido assolado pela violência.

O ataque a Darul Jamal, perto de Banki, na área do governo local de Bama, ocorreu por volta das 20h30 de sexta-feira, quando combatentes armados invadiram a comunidade, atirando indiscriminadamente e incendiando casas.

Babagana Mala, um morador que fugiu com soldados para a cidade de Bama, a cerca de 46 km de distância, disse que Darul Jamal havia sido reassentada no mês passado, após anos de deslocamento forçado.

"Estávamos avisando os militares há três dias sobre a reunião do Boko Haram perto de nossa cidade, mas nenhuma ação foi tomada", disse ele. "Eles dominaram os soldados, que fugiram conosco para Bama."

Mala disse que 63 pessoas foram mortas, incluindo sete soldados e várias pessoas que haviam retornado de um campo para pessoas deslocadas internamente em Bama.

O chefe tradicional de Darul Jamal, que pediu anonimato, disse que 70 corpos haviam sido recuperados até a manhã de sábado, com mais moradores ainda desaparecidos na mata ao redor. "Eles foram de casa em casa, matando homens e deixando mulheres para trás. Quase todas as casas foram afetadas", disse ele, soluçando.

O porta-voz da polícia, Nahum Kenneth Daso, não quis comentar o ataque. A Reuters não conseguiu entrar em contato com o tenente-coronel Sani Uba, porta-voz da campanha militar de contrainsurgência da Nigéria.

(texto de Ben Ezeamalu)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

