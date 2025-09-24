logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Brasil condena ataque israelense contra flotilha a caminho de Gaza

Espanha anunciou que vai escoltar flotilha no Mar Mediterrâneo
Agência Brasil
Publicado em 24/09/2025 - 17:18
Brasília
TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 16: The Deir Yasin vessel from the Maghreb Sumud Convoy set sail from Sidi Bu Said port during night as the boats of the Global Sumud Flotilla Flotilha continue to head towards Gaza to deliver humanitarian aid, in Tunis, Tunisia on September 16, 2025. Mohammed Mdalla / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
© Reuters/Mohammed Mdalla/Proibida reprodução

O governo brasileiro, por meio do Itamaraty, condenou nesta quarta-feira (24) o ataque de drones israelenses sofrido pelas embarcações da Flotilha Global Sumud, em águas gregas, na noite de ontem. O grupo de barcos, que conta com tripulantes brasileiros, leva ajuda humanitária a Gaza, na Palestina, e partiu da Espanha no fim de agosto.  

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil classificou o ataque como injustificado e reiterou que são inadmissíveis atos violentos.  

“Ao reforçar o caráter pacífico e humanitário da flotilha, o Brasil insta, novamente, as autoridades israelenses a não realizar qualquer tipo de ação que ponha em risco a incolumidade dos civis e das embarcações”, disse o governo. 

O Itamaraty informou que está em contato com as autoridades gregas, por meio da Embaixada em Atenas, para acompanhar as apurações do episódio.  

A missão brasileira é composta pelos ativistas Thiago Ávila, Bruno Gilga Rocha, Lucas Farias Gusmão, João Aguiar, Mohamad El Kadri, Magno Carvalho Costa, Ariadne Telles, Lisiane Proença, Carina Faggiani, Victor Nascimento Peixoto e Giovanna Vial; a vereadora de Campinas Mariana Conti (PSOL) e a presidenta do PSOL do Rio Grande do Sul, Gabrielle Tolotti. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Escolta 

O governo da Espanha anunciou o envio de navios para escoltar a missão até Gaza e garantir a segurança dos tripulantes. 

“O governo da Espanha exige o cumprimento do direito internacional e que os direitos dos nossos cidadãos sejam respeitados de navegar pelo Mediterrâneo em condições seguras”, afirmou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.  

Relacionadas
3935WD-ISRAEL-PALESTINIANS_GAZA_HOSPITAL_O_
Hospitais de Gaza estão à beira do colapso com ofensiva israelense
Mourners attend the funeral of Al Jazeera journalists Anas Al Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal and another colleague, who were killed in an Israeli strike, in Gaza City August 11, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas TPX IMAGES OF THE DAY
Nada justifica o genocídio em curso em Gaza, afirma Lula na ONU
Pope Leo XIV speaks as he appears to lead the weekly Angelus prayer, at the Vatican, September 21, 2025. Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Papa denuncia exílio forçado dos civis de Gaza; ataques matam mais 31
Edição:
Vinicius Lisboa
Gaza Israel flotilha humanitária Itamaraty MRE Espanha Conflito no Oriente Médio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/06/2025 - Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante sessão deliberativa ordinária do Senado Federal que trata de igualdade de gênero, proteção à família de empregados públicos e segurança alimentar de estudantes. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Política Alcolumbre manda arquivar PEC da Blindagem após rejeição da CCJ
qua, 24/09/2025 - 17:51
Brasília (DF), 24/09/2025 - 47º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos 2025. Foto: Prêmio Vladimir Herzog/Divulgação
Cultura Programa Caminhos da Reportagem é finalista do Prêmio Vladimir Herzog
qua, 24/09/2025 - 17:48
Remédios, comprimidos
Saúde Anvisa: não há registros que relacionem paracetamol a autismo
qua, 24/09/2025 - 17:42
TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 16: The Deir Yasin vessel from the Maghreb Sumud Convoy set sail from Sidi Bu Said port during night as the boats of the Global Sumud Flotilla Flotilha continue to head towards Gaza to deliver humanitarian aid, in Tunis, Tunisia on September 16, 2025. Mohammed Mdalla / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Internacional Brasil condena ataque israelense contra flotilha a caminho de Gaza
qua, 24/09/2025 - 17:18
Brasília (DF) 23/05/2024 - Imagem aérea de Gramado/RS . Foto: Bruno Stoltz/Prefeitura de Gramado
Economia Faturamento do turismo até julho é o maior para o período desde 2012
qua, 24/09/2025 - 17:16
Nova York (NY), 24/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na sede das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula encontra Zelensky e diz que não há "saída militar" para guerra
qua, 24/09/2025 - 17:16
Ver mais seta para baixo