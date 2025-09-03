China faz desfile do Dia da Vitória e promete desenvolvimento pacífico

Líderes da Rússia e da Coreia participaram do evento em Beijing

A China realizou nesta quarta-feira (3) um desfile militar no centro de Beijing para marcar o 80º aniversário de sua vitória da Segunda Guerra Mundial. Ao lado do presidente Xi Jinping estavam o presidente russo Vladimir Putin e Kim Jong Un, o mais alto líder da República Popular Democrática da Coreia, juntamente com mais de 20 outros líderes estrangeiros.

Líderes de organizações internacionais, como o subsecretário-geral da ONU para assuntos econômicos e sociais, Li Junhua, e ex-líderes políticos, incluindo o ex-primeiro-ministro japonês Yukio Hatoyama, também participaram do evento.

Esta foi a segunda vez desde 2015 que a China realizou um desfile militar para comemorar a vitória contra o Japão. O Japão se rendeu oficialmente em 2 de setembro de 1945, assinando o Instrumento de Rendição. A China designou o dia 3 de setembro como o Dia da Vitória.

Em discurso antes do desfile, Xi destacou que a vitória, há 80 anos, foi a primeira vitória completa da China contra a agressão estrangeira em tempos modernos. Ele pediu às nações que "eliminem as causas profundas da guerra e evitem que as tragédias históricas se repitam".



O presidente reiterou o compromisso da China com o desenvolvimento pacífico.

"A humanidade está enfrentando de novo uma escolha entre paz ou guerra, diálogo ou confrontação e resultados mutuamente benéficos ou jogos de soma zero", disse.

Em maio, Xi participou de um desfile militar realizado em Moscou para marcar a vitória da Segunda Guerra Mundial na Europa. A China e a União Soviética serviram como o alicerce da resistência contra o militarismo japonês e o nazismo alemão, contribuindo para a vitória da Guerra.

Segundo o governo chinês, o país é o maior contribuinte de tropas entre os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, tendo enviado mais de 5 mil soldados de manutenção da paz e mantendo uma força permanente de 8 mil pessoas prontas para missões da ONU.

Artilharia

O evento comemorativo começou com uma salva de 80 tiros, seguida por uma cerimônia solene de hasteamento da bandeira nacional e um coro do hino nacional. Helicópteros sobrevoaram a praça carregando faixas que diziam "A Justiça Prevalece", "A Paz Prevalece" e "O Povo Prevalece".

Foram exibidos novos tanques, artilharia e outros equipamentos militares. O evento contou com a presença de mais de 10 mil soldados, mais de 100 aeronaves e centenas de armamentos terrestres.

Os armamentos colocados em exibição incluíam equipamentos de inteligência não tripulados e equipamentos contra veículos aéreos não tripulados, mísseis hipersônicos, armas de energia dirigida e sistemas de interferência eletrônica.

Desfile militar do 80º aniversário da sua vitória na Segunda Guerra Mundial. Foto: Liu Xu/Xinhua

Nova ordem mundial

Na última segunda-feira (1º), o presidente Xi Jinping propôs a criação da Iniciativa de Governança Global (IGG), possível embrião de uma nova ordem mundial. A proposta foi divulgada durante encontro com a presença de 20 líderes de países não ocidentais, incluindo o russo Vladimir Putin e o indiano Narendra Modi.

No discurso oficial da reunião, Xi Jinping destacou que a governança global estaria ameaçada pela “mentalidade da Guerra Fria, o hegemonismo e o protecionismo” que continuariam a “assombrar o mundo” após 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da criação das Nações Unidas (ONU).

*Com informações da Agência Xinhua