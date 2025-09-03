logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

China faz desfile do Dia da Vitória e promete desenvolvimento pacífico

Líderes da Rússia e da Coreia participaram do evento em Beijing
Agência Brasil*
Publicado em 03/09/2025 - 18:21
Brasília
Beijing, 03/09/2025 - O presidente da China, Xi Jinping, acompanhado do presidente da Rússia, Vladmir Putin, durante desfile militar do 80º aniversário da sua vitória na Segunda Guerra Mundial. Foto: Rao Aimin/Xinhua
© Rao Aimin/Xinhua

A China realizou nesta quarta-feira (3) um desfile militar no centro de Beijing para marcar o 80º aniversário de sua vitória da Segunda Guerra Mundial. Ao lado do presidente Xi Jinping estavam o presidente russo Vladimir Putin e Kim Jong Un, o mais alto líder da República Popular Democrática da Coreia, juntamente com mais de 20 outros líderes estrangeiros. 

Líderes de organizações internacionais, como o subsecretário-geral da ONU para assuntos econômicos e sociais, Li Junhua, e ex-líderes políticos, incluindo o ex-primeiro-ministro japonês Yukio Hatoyama, também participaram do evento.

Esta foi a segunda vez desde 2015 que a China realizou um desfile militar para comemorar a vitória contra o Japão. O Japão se rendeu oficialmente em 2 de setembro de 1945, assinando o Instrumento de Rendição. A China designou o dia 3 de setembro como o Dia da Vitória.

Em discurso antes do desfile, Xi destacou que a vitória, há 80 anos, foi a primeira vitória completa da China contra a agressão estrangeira em tempos modernos. Ele pediu às nações que "eliminem as causas profundas da guerra e evitem que as tragédias históricas se repitam".

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O presidente reiterou o compromisso da China com o desenvolvimento pacífico. 

"A humanidade está enfrentando de novo uma escolha entre paz ou guerra, diálogo ou confrontação e resultados mutuamente benéficos ou jogos de soma zero", disse.

Em maio, Xi participou de um desfile militar realizado em Moscou para marcar a vitória da Segunda Guerra Mundial na Europa. A China e a União Soviética serviram como o alicerce da resistência contra o militarismo japonês e o nazismo alemão, contribuindo para a vitória da Guerra.

Segundo o governo chinês, o país é o maior contribuinte de tropas entre os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, tendo enviado mais de 5 mil soldados de manutenção da paz e mantendo uma força permanente de 8 mil pessoas prontas para missões da ONU.

Artilharia

O evento comemorativo começou com uma salva de 80 tiros, seguida por uma cerimônia solene de hasteamento da bandeira nacional e um coro do hino nacional. Helicópteros sobrevoaram a praça carregando faixas que diziam "A Justiça Prevalece", "A Paz Prevalece" e "O Povo Prevalece". 

Foram exibidos novos tanques, artilharia e outros equipamentos militares. O evento contou com a presença de mais de 10 mil soldados, mais de 100 aeronaves e centenas de armamentos terrestres. 

Os armamentos colocados em exibição incluíam equipamentos de inteligência não tripulados e equipamentos contra veículos aéreos não tripulados, mísseis hipersônicos, armas de energia dirigida e sistemas de interferência eletrônica.

Beijing, 03/09/2025 - Desfile militar do 80º aniversário da sua vitória na Segunda Guerra Mundial. Foto: Liu Xu/Xinhua
Desfile militar do 80º aniversário da sua vitória na Segunda Guerra Mundial. Foto: Liu Xu/Xinhua

Nova ordem mundial

Na última segunda-feira (1º), o presidente Xi Jinping propôs a criação da Iniciativa de Governança Global (IGG), possível embrião de uma nova ordem mundial. A proposta foi divulgada durante encontro com a presença de 20 líderes de países não ocidentais, incluindo o russo Vladimir Putin e o indiano Narendra Modi.

No discurso oficial da reunião, Xi Jinping destacou que a governança global estaria ameaçada pela “mentalidade da Guerra Fria, o hegemonismo e o protecionismo” que continuariam a “assombrar o mundo” após 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da criação das Nações Unidas (ONU).

 

*Com informações da Agência Xinhua

Relacionadas
Rússia- 08/05/2025 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante jantar oferecido pelo Presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin. Grande Palácio do Kremlin. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Na Rússia, Lula celebra 80 anos da vitória contra o nazismo
FILE PHOTO: Indian Prime Minister Narendra Modi talks with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping ahead of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 at the Meijiang Convention and Exhibition Centre in Tianjin, China, September 1, 2025. SUO TAKEKUMA/Pool via REUTERS/File Photo
China propõe nova ordem mundial ao lado da Rússia e da Índia
Edição:
Sabrina Craide
China Rússia Dia da Vitória Segunda Guerra
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Picciani reassume vaga na Alerj e substitui deputado TH Joias
qua, 03/09/2025 - 19:21
São Paulo - Pátio de montadora em São Bernardo do Campo
Economia Emplacamento de veículos acumula melhor resultado desde 2014
qua, 03/09/2025 - 19:14
Conta de energia elétrica
Política Tarifa social de energia elétrica é aprovada em comissão do Congresso
qua, 03/09/2025 - 19:11
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da Controladoria Geral da União, Fachada CGU, seguido dos prédios da Dataprev, do Conselho Nacional de Desenvolvimento, e da INFRA S.A. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral CGU abre 40 processos sobre descontos ilegais em pensões do INSS
qua, 03/09/2025 - 19:01
Brasília (DF), 03/09/2025 - Comissão de Finanças e Tributação da Câmara durante audiência pública para debater o tema Operação Carbono Oculto: justiça fiscal e regulação. Participou o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Economia Receita cobrará dados de fintechs de forma retroativa, desde janeiro
qua, 03/09/2025 - 18:57
Brasília (DF), 02/10/2023 - Governador de Tocantins Wanderlei Barbosa. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Justiça Corte Especial do STJ confirma afastamento de governador do Tocantins
qua, 03/09/2025 - 18:27
Ver mais seta para baixo