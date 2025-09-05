logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Congresso argentino derruba veto de Milei

Medida eleva tensão às vésperas das eleições legislativas
Walter Bianchi - Repórter da Reuters
Publicado em 05/09/2025 - 07:58
Buenos Aires
Presidente da Argentina, Javier Milei 26/01/2024 REUTERS/Agustin Marcarian
© REUTERS/Agustin Marcarian/Proibida Reprodução
Reuters

O Congresso da Argentina derrubou nessa quinta-feira (4), pela primeira vez, um veto do presidente Javier Milei, aumentando a pressão sobre o líder às vésperas de importantes eleições legislativas.

Por 63 votos a 7, o Senado, controlado pela oposição, deu o empurrão final para derrubar o veto de Milei a um projeto de lei que aumenta gastos e proteção para pessoas com deficiência.

Em agosto, a câmara baixa já havia rejeitado o veto pela primeira vez.

Milei, que reduziu drasticamente os gastos do governo por meio de uma série de medidas de austeridade, argumentou que o projeto de lei ameaça o equilíbrio fiscal do país.

O revés para Milei no Congresso também ocorre após a mídia local publicar, no final de agosto, gravações de áudio que supostamente mostram o então chefe da agência argentina para pessoas com deficiência, Diego Spagnuolo, discutindo suborno e sugerindo que a irmã e chefe de gabinete de Milei, Karina Milei, estava recebendo propina.

Spagnuolo foi rapidamente demitido pelo governo, e o presidente classificou os comentários como "mentira".

A derrubada do veto presidencial no Congresso precede as eleições legislativas na província de Buenos Aires, neste fim de semana, e as eleições de meio de mandato, em outubro. Milei, que atualmente conta com pequena minoria no Congresso, precisa aumentar seus assentos para manter as políticas em andamento.

A última vez que o Congresso derrubou um veto presidencial total foi em 2003, durante o governo do presidente Eduardo Duhalde, de acordo com a imprensa local.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Rio de Janeiro(RJ), 18/11/2024 - O presidente da Argentina, Javier Milei, participa da plenária sobre reforma das instituições no G20. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Milei restringe imigração e permanência de estrangeiros na Argentina
People stand at a bus stop near garbage on the ground, during a 24-hour general strike against the adjustment policy of Argentinian President Javier Milei's government, in Buenos Aires, Argentina April 10, 2025. Reuters/Agustin Marcarian/Proibida reprodução
Argentina faz terceira greve geral contra ajuste fiscal de Milei
Medical residents and health workers gather during a demonstration in defense of public education and healthcare, outside the Hospital de Clinicas Jose de San Martin, in Buenos Aires, Argentina June 26, 2025. Reuters/Alessia Maccioni/Proibida reprodução
Profissionais de saúde argentinos protestam contra cortes de Milei
Argentina javier milei veto Congresso derrubada tensão eleições legislativas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
TV Brasil transmite confrontos da nona rodada do Brasileirão Feminino. Foto: CBF/Divulgação
Esportes TV Brasil transmite domingo 1º jogo da final do Brasileirão feminino
sex, 05/09/2025 - 09:28
Local atingido por terremoto no Afeganistão 2/9/2025 REUTERS/Sayed Hassib
Internacional Dois fortes tremores secundários atingem Afeganistão
sex, 05/09/2025 - 09:20
Yago Dora, surfe, wsl
Esportes Inspirado em Ronaldo, Yago Dora destaca supremacia brasileira no surfe
sex, 05/09/2025 - 09:09
Referentes ao período de 2006 a 2015, os dados tornam o Brasil o sétimo da América do Sul no quesito taxa de gravidez adolescente
Saúde Assistência ao parto avança no Brasil, mas pré-natal ainda preocupa
sex, 05/09/2025 - 08:48
São Paulo (SP), 06/11/2023 - Poste de energia elétrica com cabos desconectados durante blecaute de ebergia da Enel da Via da Saúde. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Furto de energia no país gerou custo de R$ 10,3 bilhões em 2024
sex, 05/09/2025 - 08:28
Brasil Esporte - programa - jornalismo esportivo - Maurício Costa e Marília Arrigoni - set/2025
Esportes Brasil Esporte estreia domingo na TV Brasil com foco em vida saudável
sex, 05/09/2025 - 08:02
Ver mais seta para baixo