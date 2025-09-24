logo ebc
Dallas: ataque a tiros a escritório de migração deixa mortos e feridos

Atirador se matou após ataque
Brendan O'Brien e Rich McKay – repórteres da Reuters
Publicado em 24/09/2025 - 11:03
CHICAGO
Reuters

Várias pessoas morreram ou se feriram em um ataque a tiros nesta quarta-feira (24) em um escritório federal de Imigração e Alfândega em Dallas. O atirador se matou após o ataque, disseram autoridades federais.

A polícia respondeu a relatos de tiroteio no escritório no noroeste de Dallas por volta das 7h30 (9h30, no horário de Brasília) informou a mídia local.

A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, relatou em um post no X que houve vários feridos e vítimas fatais e que o atirador estava morto.

"O ataque obsessivo à aplicação da lei, particularmente ao ICE, precisa parar. Estou rezando por todos os feridos nesse ataque e por suas famílias", escreveu o vice-presidente dos EUA, JD Vance, no X, respondendo a Noem.

O atirador foi encontrado morto no telhado de um prédio próximo, informou a WFAA, afiliada local da ABC, citando fontes.

"As informações preliminares são de um possível atirador", disse o diretor interino do ICE, Todd Lyons, à CNN.

De acordo com informações da mídia, pelo menos algumas das vítimas estavam em estado crítico.

Um porta-voz do ICE não respondeu imediatamente às perguntas da Reuters. A polícia de Dallas também não retornou imediatamente as ligações ou emails solicitando comentários.

Ataque a Tiros Imigração ICE EUA Dallas
