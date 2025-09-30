Desabamento de escola na Indonésia deixa estudantes soterrados

Pelo menos um estudante morreu e dezenas ficaram feridos

Dezenas de estudantes encontram-se soterrados devido ao desabamento, nessa segunda-feira (29), de uma escola na Indonésia,. As equipes de resgate tentam manter o maior número possível de estudantes vivos, mais de 12 horas após o desastre.

Pelo menos um estudante morreu, dezenas ficaram feridos e estima-se que 65 tenham ficado soterrados nos escombros. As equipes avistaram, entretanto, outros corpos, indicando que o número de mortos provavelmente aumentará.

Equipes de resgate, polícia e soldados, que trabalharam durante a toda a noite, levaram esta manhã oxigênio e água a estudantes presos nos escombros instáveis de betão do edifício da Escola Islâmica Al Khoziny, na cidade de Sidoarjo, no leste de Java, a ilha da Indonésia onde se situa a capital Jacarta.

Foram retirados dos escombros até agora oito sobreviventes, enfraquecidos e feridos.

As famílias dos estudantes reuniram-se em hospitais ou perto do edifício que desabou, aguardando notícias.

Um quadro de avisos no posto de comando instalado no complexo do internato lista 65 estudantes como desaparecidos. A maioria é formada por rapazes do 7º ao 11º ano, com idades entre 12 e 17 anos.

Pesadas lajes de betão e outros escombros, bem como partes instáveis do edifício, dificultam os esforços de busca e salvamento, segundo Nanang Sigit, um oficial de busca e salvamento que liderou os esforços, citado pela agência Associated Press.

O equipamento pesado disponível não foi utilizado devido ao receio de que possa causar mais desabamentos.

"Temos fornecido oxigênio e água às pessoas que ainda estão presas sob os escombros, mantendo-as vivas enquanto trabalhamos para resgatá-las", disse Sigit.

Ele acrescentou que os socorristas viram vários corpos sob os escombros, mas estão concentrados em salvar aqueles que ainda estão vivos.

Centenas de socorristas participam da operação, com equipamentos para respiração, resgate, evacuação médica e outras ferramentas de apoio.

Os alunos faziam as orações da tarde num edifício que estava sendo ampliado sem autorização, que caiu de repente, informou o porta-voz da polícia provincial, Jules Abraham Abast.

Moradores, professores e pessoal auxiliar ajudaram os estudantes feridos, muitos com ferimentos na cabeça e ossos fraturados. As estudantes que rezavam em outra parte do edifício conseguiram escap

Foi confirmada a morte de um menino de 13 anos e 99 estudantes feridos foram levados para hospitais, alguns em estado crítico, segundo as autoridades.

O desabamento é alvo de investigação. Abast informou que o antigo salão de orações tinha dois andares e mais dois estavam sendo acrescentados sem licença.