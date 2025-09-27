Dinamarca diz que novos drones sobrevoaram base militar

Drones não identificados foram observados perto de instalações militares na Dinamarca durante a noite, disseram as Forças Armadas neste sábado, após várias incursões de drones perto de aeroportos e da infraestrutura crítica nesta semana.

"A Defesa dinamarquesa pode confirmar que drones foram observados em vários locais da Defesa dinamarquesa na noite passada. Diversas capacidades foram implantadas", disse um porta-voz em um e-mail à Reuters.

As Forças Armadas não especificaram onde os drones foram observados.

A polícia disse ter observado drones perto da base aérea de Karup, no oeste da Dinamarca, informou a agência de notícias Ritzau.

A polícia norueguesa disse no sábado que estava investigando possíveis avistamentos de drones perto da base aérea de Oerland, no centro da Noruega, a principal base dos caças F-35 da Noruega.

"Os guardas da base fizeram várias observações fora do perímetro da base na manhã de sábado", disse um porta-voz do quartel-general conjunto das Forças Armadas Norueguesas à Reuters.

O Aeroporto de Copenhague, o mais movimentado da região nórdica, fechou por várias horas na noite de segunda-feira, após vários drones de grande porte serem vistos em seu espaço aéreo. Cinco aeroportos menores, civis e militares, também foram fechados temporariamente nos dias seguintes.

As autoridades dinamarquesas chamaram as incursões de ataques híbridos, e a primeira-ministra Mette Frederiksen disse no início desta semana que foi "o ataque mais sério à infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento".

O incidente faz parte do que algumas autoridades europeias veem como um padrão de perturbação russa que expôs a vulnerabilidade do espaço aéreo europeu em um momento de altas tensões entre Moscou e a Otan.

A Polônia abateu supostos drones russos em seu espaço aéreo em 10 de setembro. As autoridades dinamarquesas disseram na quinta-feira que decidiram não derrubar nenhum dos drones em seu espaço aéreo por motivos de segurança, apesar da interrupção causada no tráfego aéreo.

A embaixada da Rússia em Copenhague rejeitou como "absurda" a especulação sobre o envolvimento de Moscou nas incursões dinamarquesas.

As incursões ocorreram depois que a Dinamarca aumentou seu orçamento militar este ano para resolver deficiências graves. Na semana passada, anunciou planos para adquirir armas de precisão de longo alcance, enquanto sua decisão de hospedar a produção de combustível para mísseis ucranianos perto da base aérea de Skrydstrup atraiu críticas da Rússia.

Alemanha

O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, disse neste sábado que a ameaça dos drones era "alta" e que o país tomaria medidas para se defender.

As autoridades também estão investigando avistamentos na Alemanha.

"Há uma ameaça que pode ser classificada como alta quando se trata de drones. É uma ameaça abstrata, mas muito concreta em casos individuais", disse Dobrindt a jornalistas em Berlim.

Entre as medidas, a Alemanha buscará revisar uma lei de segurança da aviação para permitir que as forças armadas do país se envolvam para possivelmente abater drones, disse.

"Trata-se de estar preparado para que infraestruturas críticas ou grandes aglomerações de pessoas, por exemplo, possam ser protegidas", acrescentou.

* Reportagem de Jacob Gronholt-Pedersen, Nerijus Adomaitis e Tom Sims