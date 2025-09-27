logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Estados Unidos revogam visto do presidente da Colômbia

Ele é acusado de ações incendiárias
Agência Brasil
Publicado em 27/09/2025 - 15:22
Brasília
FILE PHOTO: Colombian President Gustavo Petro speaks to journalists about his government's first 100 days, in Bogota
© REUTERS/Luisa Gonzalez/Direitos Reservados

Os Estados Unidos anunciaram a revogação do visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro (foto). A revogação foi confirmada pelas redes sociais do Departamento de Estado após Petro participar de uma manifestação pró-Palestina, em Nova Iorque, onde presenciou a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

“O presidente da Colômbia esteve nas ruas de Nova Iorque e incitou soldados norte-americanos a desobedecer às ordens e incitou à violência. Nós vamos revogar o visto de Petro devido à sua imprudência e ações incendiárias’, afirmou o governo dos Estados Unidos.

Durante a manifestação, Petro defendeu o uso de uma força armada global para libertar os palestinos da guerra contra Israel.

Imunidade da ONU

Neste sábado (27), Gustavo Petro retornou à Colômbia e se pronunciou sobre a revogação de seu visto.

Ele declarou que os Estados Unidos não cumprem as regras de direito internacional e de imunidade da ONU.  

“Cheguei a Bogotá. Não tenho mais visto para viajar para os EUA. Não me importo. Não preciso de visto, apenas de um ESTA [autorização de viagem], porque não sou apenas um cidadão colombiano, mas também um cidadão europeu”, afirmou.

Segundo Petros, o visto foi revogado por denunciar o “genocídio” na Palestina. “A humanidade deve ser livre em todo o mundo. Temos o direito humano de viver no planeta. Sou livre e todo ser humano deve ser livre na terra”, completou.

Relacionadas
Conselho de Segurança da ONU em Nova York 25/3/2024 REUTERS/Andrew Kelly
ONU condena ataques terroristas na Colômbia
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Democracia é o que está em jogo para a humanidade, alerta Lula nos EUA
Edição:
Kleber Sampaio
Gustavo Petro Colômbia EUA Visto Acusações
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 06/07/2025 - Primeiro ministro, Sergei Lavrov (Rússia), após foto oficial. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Internacional Rússia alerta que qualquer agressão terá "resposta decisiva"
sab, 27/09/2025 - 16:25
Brasília (DF) 05/08/2025 - Presidente do PSol, Paula Coradi, fala com jornalistas sobre assinatura de manifesto em defesa da soberania nacional. A iniciativa dos partidos tem como objetivo respaldar as iniciativas políticas adotadas contra o tarifaço imposto ao país pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando que o Brasil é um país que sempre teve como marca de sua diplomacia o diálogo, a cooperação e a busca de caminhos negociados e pacíficos para solução de problemas e impasses entre nações. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos
sab, 27/09/2025 - 16:11
Brasília (DF), 28/08/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista coletiva para detalhar duas operações da Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no setor de combustíveis. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Política Haddad: atrelar votação da isenção do IR à da anistia é loucura
sab, 27/09/2025 - 15:59
FILE PHOTO: Colombian President Gustavo Petro speaks to journalists about his government's first 100 days, in Bogota
Internacional Estados Unidos revogam visto do presidente da Colômbia
sab, 27/09/2025 - 15:22
Rio de Janeiro (RJ), 26/09/2025 - TV Brasil exibe show exclusivo do veterano Arrigo Barnabé no programa Cena Musical. Frame: TV Brasil
Cultura Show inédito de Arrigo Barnabé é atração do Cena Musical, na TV Brasil
sab, 27/09/2025 - 15:02
Brasília (DF), 27/09/2025 – Tetra e penta: Brasil abre Mundial de atletismo paralímpico com ouros. Foto: Cris Mattos/CPB
Esportes Tetra e penta: Brasil abre Mundial de atletismo paralímpico com ouro
sab, 27/09/2025 - 14:46
Ver mais seta para baixo