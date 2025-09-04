logo ebc
Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos

Causa e local da morte não foram informados
Elisa Anzolin – repórter da Reuters
Publicado em 04/09/2025 - 13:09
Roma
Estilista italaino Giorgio Armani em desfile da Giorgio Armani Prive em Paris 28/01/2025 REUTERS/Sarah Meyssonnier
© SARAH MEYSSONNIER
Reuters

O estilista italiano Giorgio Armani morreu, aos 91 anos, informou a empresa que leva seu nome nesta quinta-feira (4).

"Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani", disse a casa de moda em um comunicado.   

Armani era sinônimo de estilo e elegância italianos modernos. Ele combinava o talento do estilista com a perspicácia de um homem de negócios, dirigindo uma empresa que movimentava cerca de € 2,3 bilhões por ano.   

"Il Signor Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração pelos funcionários e colaboradores, faleceu em paz, cercado por seus entes queridos."

Ele não se sentia bem há algum tempo e foi forçado a desistir dos desfiles de seu grupo na Semana de Moda Masculina de Milão em junho. Foi a primeira vez em sua carreira que ele faltou a um de seus eventos de passarela.

Conhecido como Re Giorgio – Rei Giorgio – o estilista era conhecido por supervisionar todos os detalhes de sua coleção e todos os aspectos de seu negócio, desde a publicidade até o penteado dos modelos quando saíam para a passarela.   

Uma câmara funerária será montada no sábado (6) e no domingo (7) em Milão, informou a empresa. Haverá ainda um funeral particular em uma data não especificada.

