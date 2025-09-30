logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

EUA: governo enfrenta fuga de cérebros com saída de 154 mil servidores

É o maior êxodo de funcionários públicos em quase 80 anos
Reuters*
Publicado em 30/09/2025 - 11:26
Washington
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
© JONATHAN ERNST
Reuters

Mais de 150 mil funcionários federais deixarão a folha de pagamento do governo dos Estados Unidos (EUA) nesta semana, após aderirem a um programa de demissão voluntária -- o maior êxodo de funcionários públicos em um único ano em quase 80 anos. Sindicatos e especialistas em governança alertam que esta é uma perda prejudicial de conhecimento institucional.

As demissões começam nesta terça-feira (30)  para os trabalhadores que optaram pelo programa de demissão voluntária, que os manteve na folha de pagamento até setembro. As demissões são a pedra angular do esforço do presidente Donald Trump para reduzir a força de trabalho federal, combinando incentivos financeiros com ameaças de demissão para aqueles que recusaram a oferta.

Muitos deixaram suas agências há meses, de acordo com o escritório de Recursos Humanos do governo federal e estão efetivamente em licença remunerada.

Don Moynihan, professor da Ford School of Public Policy da Universidade de Michigan, disse que o maior impacto do êxodo desta semana será a fuga de cérebros de tantos funcionários públicos experientes, uma perda de talentos que, segundo ele, será difícil de reverter.

"São necessários anos para desenvolver conhecimento e experiência profundos para executar os programas do governo que essas pessoas administram. Agora, grande parte do conhecimento está saindo pela porta", disse Moynihan.

A perda de conhecimento especializado está dificultando o trabalho de muitas agências e o atendimento ao público norte-americano, de acordo com entrevistas com uma dúzia de funcionários e ex-funcionários do governo e representantes de sindicatos.

As demissões afetaram negativamente uma ampla gama de atividades governamentais, incluindo previsão do tempo, segurança alimentar, programas de saúde e projetos espaciais, de acordo com pessoas entrevistadas pela Reuters.

No Serviço Nacional de Meteorologia, cerca de 200 pessoas foram demitidas, causando a perda da equipe técnica que faz a manutenção dos equipamentos de previsão e de muitos meteorologistas experientes.

"Isso causou enorme perturbação nos escritórios de todo o país", disse Tom Fahy, diretor legislativo da Organização dos Funcionários do Serviço Nacional de Meteorologia.

Jasmine Blackwell, porta-voz da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que supervisiona o serviço meteorológico, disse que os empregos estão sendo oferecidos conforme necessário "para garantir a segurança dos americanos e o uso responsável dos dólares dos contribuintes".

O ex-presidente democrata Bill Clinton detém o recorde pós-Segunda Guerra Mundial de redução de empregos no governo, mas isso ocorreu durante os oito anos completos de seus dois mandatos. Clinton supervisionou a redução da força de trabalho federal de mais de 430 mil pessoas, ou cerca de 20%.

Ao mesmo tempo, porém, uma economia em alta e um boom tecnológico produziram mais de 22 milhões de empregos no setor privado durante o mandato de Clinton, e seus cortes na força de trabalho federal não deixaram nenhuma marca visível no mercado de trabalho em geral.

Fuga de cérebros da Nasa

Cerca de 4 mil funcionários da Nasa, a agência espacial norte-americana, aderiram aos dois programas de demissão voluntária oferecidos pelo governo Trump em janeiro e abril, disse Matt Biggs, presidente da Federação Internacional de Engenheiros Profissionais e Técnicos, um sindicato que representa 8 mil funcionários da agência.

"A agência está perdendo alguns dos mais brilhantes engenheiros e cientistas aeronáuticos do mundo, e eles não estão sendo substituídos", disse Biggs.

Cheryl Warner, porta-voz da Nasa, afirmou que a agência está buscando uma "era de ouro" de exploração e inovação, inclusive para a Lua e Marte.

"A agência continuará a avaliar os tipos de habilidades e funções necessárias para atender às nossas prioridades", disse ela.

As demissões voluntárias, aceitas por 154 mil trabalhadores, foram parte de uma iniciativa mais ampla de Trump, um republicano, e de seu ex-conselheiro bilionário Elon Musk, que argumentou que a força de trabalho federal havia se tornado muito grande e muito ineficiente. Os democratas da oposição dizem que os cortes foram indiscriminados.

O governo dos EUA gastou US$ 359 bilhões em salários e benefícios de funcionários civis no ano orçamentário de 2023, de acordo com os números publicados recentemente.

*(Reportagem de Tim Reid, Courtney Rozen, Valerie Volcovici, Leah Douglas, Dan Burns, Patrick Wingrove, Andrew Goudsward e Alexandra Alper)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Letreiro de Hollywood em Los Angeles 19/10/2017 REUTERS/Lucy Nicholson
Trump anuncia tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora do país
Rio de Janeiro (RJ), 27/09/2025 – O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visita o Hospital Federal do Andaraí para acompanhar obras e a inauguração de novas instalações. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha
Los Angeles - EUA, 09/06/2022 - Bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Foto: Alan Santos/PR
EUA incluem Brasil em lista de observação de tráfico de pessoas
Estados Unidos EUA Demissão Voluntária Funcionários Públicos fuga de cérebros
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 29/09/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para tomar depoimentos do Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Presidente de associação é preso em CPMI do INSS por suposta mentira
ter, 30/09/2025 - 13:07
Usina de Energia Eólica (UEE) em Icaraí, no Ceará (CE)
Meio Ambiente Relatório mostra desigualdade no processo de transição energética
ter, 30/09/2025 - 12:51
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Saúde Conheça sete ações lançadas para proteger saúde mental de apostadores
ter, 30/09/2025 - 12:34
Brasília (DF), 30/09/2025 – O ministro Alexandre Padilha (Saúde), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Saúde Saiba os principais sinais e sintomas de intoxicação por metanol
ter, 30/09/2025 - 12:30
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Geral Vigilância Sanitária de SP emite alerta sobre contaminação por metanol
ter, 30/09/2025 - 12:20
urna eletrônica
Política Com vetos, Lula sanciona limite para inelegibilidade por Ficha Limpa
ter, 30/09/2025 - 12:07
Ver mais seta para baixo