logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

EUA liberam visto de Padilha para acompanhar Lula em evento da ONU

Governo Trump cancelou visto da esposa e da filha do ministro
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/09/2025 - 17:38
Brasília
Brasília (DF), 02/09/2024 - O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante entrevista após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu nesta quinta-feira (18) o visto norte-americano necessário para que possa acompanhar a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), agendada para a próxima semana em Nova York.

“Recebi o visto hoje. Uma obrigação de um país que tem um acordo-sede com um organismo internacional. Tem que garantir o acesso de uma autoridade que é convidada para o evento”, disse, em coletiva de imprensa em Brasília.

Padilha foi escalado para integrar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viaja aos Estados Unidos em meio a um período de tensão entre os governos brasileiro e norte-americano – sobretudo após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ministro também foi convidado a participar de conferência da Organização Panamericana da Saúde (Opas), que acontece em setembro na capital norte-americana de Washington.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

Em agosto, o governo do presidente Donald Trump cancelou o visto da esposa e da filha de 10 anos de Padilha. À época, o ministro estava com o visto vencido desde 2024 e, portanto, não passível de cancelamento.

Na mesma semana, o Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou os vistos de funcionários do governo brasileiro ligados à implementação do programa Mais Médicos.

Foram cancelados os vistos do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Julio Tabosa Sales, e do ex-assessor de Relações Internacionais da pasta e atual coordenador-geral para 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), Alberto Kleiman.

Em comunicado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, justificou que os servidores teriam contribuído para um “esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano” por meio do Mais Médicos.

Relacionadas
Brasília (DF - Artistas e jornalistas defendem remuneração de conteúdo por big techs. Pagamento é um dos pontos mais polêmicos do PL das Fake News. Foto: Pixabay/Wikimedia
Big techs são parte da máquina de guerra dos EUA, alerta pesquisador
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 – Cerimônia de Assinatura do Acordo de Livre Comércio MERCOSUL-EFTA. Foto: Júlio César Silva/MDIC
Mercosul assina acordo de livre comércio com quatro países europeus
Local atacado por Israel em Deir Al-Balah, centro de Gaza 21/8/2025 REUTERS/Ramadan Abed
Comissão da ONU diz que Israel cometeu genocídio em Gaza
Edição:
Érica Santana
EUA ONU Visto Alexandre Padilha Mais Médicos Marco Rubio Tensão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 17/09/2025 – Polícia Federal prende diretor da Agência Nacional de Mineração Operação Rejeito. Foto: Controladoria-Geral da União
Geral Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos
qui, 18/09/2025 - 18:15
brasil, bolívia, eliminatórias
Esportes Seleção masculina cai para a 6ª posição do ranking de seleções da Fifa
qui, 18/09/2025 - 17:47
Foto de gestante - Mulher em gestação. Foto: Fotorech/Pixabay
Saúde Estudo busca eliminar transmissão vertical de vírus que causa leucemia
qui, 18/09/2025 - 17:44
Brasília (DF), 02/09/2024 - O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante entrevista após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional EUA liberam visto de Padilha para acompanhar Lula em evento da ONU
qui, 18/09/2025 - 17:38
Rio de Janeiro (RJ), 18/09/2025 - Formatura de mulheres empreendedoras na periferia, no Teatro Bangu Shopping, zona oeste da cidade. O Projeto Mulher Potência Empreendedora, do Instituto da Providência, capacita mulheres para pequenos negócios em setores de gastronomia, moda e beleza. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Mulheres empreendedoras se formam na zona oeste do Rio
qui, 18/09/2025 - 17:19
Brasília (DF), 18/09/2025 – O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lança a nova linha de cuidado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O documento orienta sobre diagnóstico, assistência e encaminhamento aos serviços do SUS. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Saúde SUS fará teste para diagnóstico precoce de autismo aos 16 meses
qui, 18/09/2025 - 16:59
Ver mais seta para baixo