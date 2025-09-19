 EUA vetam demanda da ONU por cessar-fogo e acesso à ajuda em Gaza

Os Estados Unidos vetaram nesta quinta-feira um projeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que exigia um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente em Gaza e que Israel suspendesse todas as restrições à entrega de ajuda humanitária ao enclave palestino.

Redigido por 10 membros eleitos do conselho de 15 membros, o texto também exigia a libertação imediata, digna e incondicional de todos os reféns mantidos pelo Hamas e outros grupos.

A proposta recebeu 14 votos a favor. Foi o sexto veto dos EUA no Conselho de Segurança nos temas relacionados à guerra de quase dois anos entre Israel e os militantes palestinos do Hamas.

Bloqueio

O porto italiano de Ravenna, no Adriático, recusou nesta quinta-feira a entrada de dois caminhões que supostamente estariam transportando armas para Israel, no momento em que aumentam os protestos dos trabalhadores portuários italianos e de outros grupos trabalhistas contra a ofensiva em Gaza.

O prefeito de centro-esquerda de Ravenna, Alessandro Barattoni, declarou a jornalistas que a autoridade portuária agiu a pedido dele e do governo regional para que negasse o acesso aos caminhões que transportavam explosivos a caminho do porto israelense de Haifa.

Ele não deu detalhes sobre a origem dos contêineres ou provas de seu conteúdo.

Ações semelhantes para impedir o envio de armas para Israel foram tomadas por trabalhadores portuários em outros países europeus, como França, Suécia e Grécia.

Um porta-voz da embaixada israelense em Roma disse que não tinha informações suficientemente detalhadas sobre o caso e, portanto, preferiu não comentar.

O governo de Israel já acusou nações europeias de serem tendenciosas e de engolir a propaganda do Hamas, grupo militante contra o qual luta em Gaza.

