Explosões são ouvidas em Doha; Israel assume ataque a líderes do Hamas

Capital do Catar sedia negociações de cessar-fogo em Gaza
Andrew Mills e Jana Choukeir – repórteres da Reuters
Publicado em 09/09/2025 - 11:08
Doha
Fumaça em Doha depois que explosões foram ouvidas 9/9/2025 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
© Ibraheem Abu Mustafa/Reuters
Reuters

Israel lançou um ataque contra a liderança do Hamas no Catar nesta terça-feira (9), expandindo suas ações militares que se estenderam por todo o Oriente Médio para incluir o Estado árabe do Golfo, onde o grupo islâmico palestino tem sua base política há muito tempo.

O Catar, que tem mediado um acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, condenou o ataque "covarde" israelense contra autoridades do grupo terrorista e o classificou como uma flagrante violação do direito internacional.

Duas fontes do Hamas disseram à Reuters que autoridades do Hamas na equipe de negociação de cessar-fogo sobreviveram ao ataque.

À TV Al Jazeera, o membro do escritório político do Hamas Suhail al-Hindi disse que a liderança principal do grupo sobreviveu ao ataque israelense em Doha. O filho do chefe do Hamas em Gaza exilado, Khalil al-Hayya, foi morto no ataque.

Autoridades israelenses disseram à Reuters que o ataque tinha como alvo importantes líderes do Hamas, incluindo Khalil al-Hayya, seu chefe de Gaza exilado e principal negociador.

Várias explosões foram ouvidas em Doha, no Catar, nesta terça-feira, segundo testemunhas da Reuters.

Colunas de fumaça preta subiam do posto de gasolina Legtifya, na cidade. Bem ao lado do posto, há um pequeno complexo residencial que tem sido vigiado 24 horas por dia pela guarda emiri do Catar desde o início do conflito em Gaza.

Ambulâncias e pelo menos 15 policiais e carros do governo sem identificação lotaram as ruas ao redor do local da explosão uma hora após o ataque.

Israel matou vários líderes importantes do Hamas desde que o grupo militante palestino atacou Israel em outubro de 2023, matando 1,2 mil pessoas e fazendo 251 reféns, segundo dados israelenses.

Israel também lançou ataques aéreos e outras ações militares no Líbano, Síria, Irã e Iêmen durante o conflito em Gaza.

Uma autoridade israelense confirmou à Reuters que Israel realizou um ataque contra líderes do Hamas no Catar. A emissora de televisão Al Jazeera, do Catar, citando uma fonte do Hamas, afirmou que o ataque tinha como alvo negociadores de cessar-fogo do Hamas para Gaza.

O ataque provavelmente representará um golpe sério, senão fatal, nos esforços para alcançar um cessar-fogo, especialmente porque ocorreu no Catar, que sediou várias rodadas de negociações.

Matéria ampliada às 13h55

Conflito no Oriente Médio Cessar-Fogo Doha Catar Hamas Faixa de Gaza Israel
