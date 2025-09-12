logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

FBI divulga vídeo de suspeito de homicídio do ativista norte-americano

Imagem mostra pessoa de preto saltando de telhado de edifício
Lusa*
Publicado em 12/09/2025 - 09:18
Washington
Ativista Charlie Kirk é visto na Utah Valley University antes de ser baleado 10/09/2025 Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS
© Trent Nelson/The Salt Lake Tribu
Lusa

O FBI, em conjunto com as autoridades do estado norte-americano de Utah, exibiu nessa quinta-feira (11) um vídeo do suspeito de ter assassinado o ativista conservador Charlie Kirk no campus da Universidade de Utah, na quarta-feira.

O vídeo de segurança, capturado por uma câmera no estacionamento da universidade, mostra um indivíduo vestido de preto saltando do telhado de um dos edifícios do campus e desaparecendo em uma estrada nas imediações.

As novas imagens foram exibidas pelo comissário de segurança pública de Utah, Beau Mason, juntamente com o diretor do FBI, Kash Patel, e o governador do estado, Spencer Cox, durante entrevista que durou 10 minutos e na qual as autoridades não aceitaram perguntas.

Os investigadores fizeram quase 200 entrevistas na tentativa de chegar ao "fundo do assassinato de Charlie Kirk", segundo Cox, que também indicou que o estado se prepara para pedir a pena de morte quando ele for detido.

As autoridades informaram que a investigação envolve o trabalho de 20 agentes da lei e destacaram a importância da colaboração dos cidadãos, reforçando que é oferecida uma recompensa de US$ 100 mil por informações que levem à captura do suspeito.

Charlie Kirk, ativista conservador e fundador da Turning Point USA, participava de evento organizado por ele próprio, no qual debatia de forma controversa com estudantes liberais, como vinha fazendo há anos, quando foi vítima de um tiro isolado no pescoço.

Após o incidente, o corpo foi transportado para o Arizona, onde vivia, a bordo do Air Force 2, o avião do vice-presidente J.D. Vance, no final desta quinta-feira.

Charlie Kirk, conservador, figura proeminente do movimento da direita radical norte-americana MAGA (Make America Great Again), voz de um podcast influente e porta-voz da juventude pró-Donald Trump, foi morto a tiro na quarta-feira, durante evento público no campus da universidade no estado de Utah. A investigação continua em andamento para encontrar o atirador, cujos motivos permanecem desconhecidos até o momento.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Ativista Charlie Kirk é visto na Utah Valley University antes de ser baleado 10/09/2025 Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS
Aliado de Trump, Charlie Kirk é baleado e morre nos EUA
Turning Point CEO Charlie Kirk speaks during the Turning Point USA's Young Latino Leadership Summit at the Arizona Biltmore Resort in Phoenix on April 18, 2021.
Polícia dos EUA procura atirador que matou ativista conservador
ativista norte-americano Charlie Kirk Morte FBI Vídeo Suspeito
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) – Salões de Beleza. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Setor de serviços cresce 0,3% em julho, mostra IBGE
sex, 12/09/2025 - 10:07
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Internacional Papa Leão diz a bispos para não esconderem denúncias de abuso
sex, 12/09/2025 - 10:06
Olinda (PE), 11/09/2025 - Grupo Cordel do Fogo Encantado retorna aos palcos no MIMO Festival em Olinda. Foto: José de Holanda/Divulgação
Cultura MIMO Festival volta a Olinda com programação multicultural gratuita
sex, 12/09/2025 - 10:05
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fala sobre denúncia de policiais civis por homicídio doloso e fraude processual em operação no Jacarezinho
Justiça Policiais ligados à milícia são acusados da morte de vereador no Rio
sex, 12/09/2025 - 09:22
Ativista Charlie Kirk é visto na Utah Valley University antes de ser baleado 10/09/2025 Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS
Internacional FBI divulga vídeo de suspeito de homicídio do ativista norte-americano
sex, 12/09/2025 - 09:18
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Guarda-vidas buscam casal que desapareceu na Praia do Leme
sex, 12/09/2025 - 08:12
Ver mais seta para baixo