FBI divulga vídeo de suspeito de homicídio do ativista norte-americano

O FBI, em conjunto com as autoridades do estado norte-americano de Utah, exibiu nessa quinta-feira (11) um vídeo do suspeito de ter assassinado o ativista conservador Charlie Kirk no campus da Universidade de Utah, na quarta-feira.

O vídeo de segurança, capturado por uma câmera no estacionamento da universidade, mostra um indivíduo vestido de preto saltando do telhado de um dos edifícios do campus e desaparecendo em uma estrada nas imediações.

As novas imagens foram exibidas pelo comissário de segurança pública de Utah, Beau Mason, juntamente com o diretor do FBI, Kash Patel, e o governador do estado, Spencer Cox, durante entrevista que durou 10 minutos e na qual as autoridades não aceitaram perguntas.

Os investigadores fizeram quase 200 entrevistas na tentativa de chegar ao "fundo do assassinato de Charlie Kirk", segundo Cox, que também indicou que o estado se prepara para pedir a pena de morte quando ele for detido.

As autoridades informaram que a investigação envolve o trabalho de 20 agentes da lei e destacaram a importância da colaboração dos cidadãos, reforçando que é oferecida uma recompensa de US$ 100 mil por informações que levem à captura do suspeito.

Charlie Kirk, ativista conservador e fundador da Turning Point USA, participava de evento organizado por ele próprio, no qual debatia de forma controversa com estudantes liberais, como vinha fazendo há anos, quando foi vítima de um tiro isolado no pescoço.

Após o incidente, o corpo foi transportado para o Arizona, onde vivia, a bordo do Air Force 2, o avião do vice-presidente J.D. Vance, no final desta quinta-feira.

