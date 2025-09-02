Fenômeno climático La Niña pode voltar a ter impacto neste mês

O fenômeno La Niña pode voltar a ter impacto nos padrões climáticos e meteorológicos a partir deste mês, estima a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Por definição, o La Niña corresponde ao arrefecimento periódico da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico, associado a alterações na circulação atmosférica tropical, incluindo alterações nos padrões de ventos, pressão e precipitação.

Apesar da influência temporária de arrefecimento do La Niña a partir de setembro, as temperaturas ainda devem ser superiores à média em grande parte do mundo, até novembro, estima a OMM em relatório divulgado nesta terça-feira (2).

Segundo as previsões da OMM, há 55% de probabilidade de as temperaturas da superfície do mar no Pacífico equatorial arrefecerem até os níveis do La Niña entre setembro e novembro.

A probabilidade será ligeiramente maior, da ordem de 60%, se for considerado o período entre outubro e dezembro.

De acordo com a OMM, fenômenos climáticos naturais como o La Niña estão ocorrendo "no contexto mais amplo das alterações climáticas induzidas pelo homem, que estão aumentando as temperaturas globais, agravando o clima extremo e tendo efeito sobre os padrões sazonais de precipitação e temperatura".

A Organização Meteorológica Mundial diz que as previsões de chuva "assemelham-se às condições normalmente observadas durante um La Niña moderado".