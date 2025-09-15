Flotilha humanitária deixa a Tunísia rumo a Gaza

A flotilha humanitária saiu nesta segunda-feira (15) da Tunísia em direção a Gaza depois de vários adiamentos. A embarcação pretende chegar à Faixa de Gaza para criar um corredor humanitário e quebrar o bloqueio israelense à ajuda humanitária em território palestino.

Uma das principais figuras da flotilha, a ativista sueca Greta Thunberg, falou com a AFP e declarou querer mandar uma mensagem de esperança ao povo palestino e garantir que o mundo não o esqueceu.

“Quando os nossos governos não assumem responsabilidades, não temos outra escolha senão resolver o problema por nós próprios”, afirmou Greta à agência de notícias francesa.

As embarcações saíram da Tunísia, do Porto de Bizerte, no norte do país. Foram 20 os barcos a saírem da região, depois de uma viagem que começou na cidade de Barcelona. Uma das coordenadoras da flotilha humanitária, Yasemin Acar, partilhou nas redes sociais o acompanhamento de barcos tunisianos com as mensagens “o bloqueio a Gaza deve acabar” e “estamos saindo por solidariedade, dignidade e justiça”.

A flotilha humanitária tem passado por vários percalços, como ataques de drones relatados na semana passada. O governo tunisiano chegou a denunciar um “ataque premeditado” e anunciou uma investigação, com a flotilha sendo mudada de Tunis para Bizerte.

Com medo de novos ataques, os coordenadores explicaram que as grandes figuras que vão a caminho de Gaza foram divididas por várias embarcações. A saída da Tunísia tem sido adiada por questões de segurança e pelas condições meteorológicas. Entretanto, a AFP revelou que mais embarcações, procedentes da Córsega, Sicília e Grécia também se juntaram.

Esta é mais uma tentativa de uma flotilha chegar à Faixa de Gaza, depois de bloqueios israelenses nos meses de junho e julho. A previsão de chegada era para este mês de setembro, não se sabendo quando vai alcançar o território da Faixa de Gaza. Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte fazem parte da tripulação.

