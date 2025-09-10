logo ebc
Flotilha para Gaza relata segundo ataque de drone contra barco

É o segundo ataque desse tipo em dois dias
Tarek Amara e Enas Alashray - Repórteres da Reuters
Publicado em 10/09/2025 - 10:25
Sidi Bou Said (Tunísia)
Fogo em embarcação da Global Sumud Flotilla (GSF) na Tunísia 8/9/2025 Divulgação via REUTERS
© GLOBAL SUMUD FLOTILLA/divulgação via Reuters

A Global Sumud Flotilla (GSF), iniciativa de ajuda internacional para entregar suprimentos vitais a Gaza, disse nesta quarta-feira (10) que um de seus barcos foi atacado por um drone em um porto da Tunísia, o segundo ataque desse tipo em dois dias.

A GSF, que está tentando romper o bloqueio naval de Israel e entregar ajuda humanitária a Gaza, devastada pela guerra, usando barcos civis, informou em comunicado que todos os passageiros e tripulantes saíram ilesos.

A GSF relatou o primeiro ataque nessa terça-feira (9), afirmando que uma de suas embarcações havia sido atingida por um drone em águas tunisianas no porto de Sidi Bou Said, segundo informações que as autoridades do país disseram ser falsas.

Um porta-voz da Guarda Costeira da Tunísia não respondeu a uma ligação da Reuters.

Um dos organizadores da flotilha acusou Israel de realizar o ataque.

"Israel continua a violar a lei internacional e a nos aterrorizar. Navegaremos para romper o bloqueio em Gaza, não importa o que eles façam", disse Saif Abukeshek, membro do comitê de direção da GSF, à Reuters.

Os militares israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A flotilha postou vídeo no Instagram do suposto ataque, mostrando um objeto luminoso atingindo o barco e fogo irrompendo a bordo. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente o vídeo.

Após o ataque, centenas de pessoas se reuniram perto do porto, onde os barcos da flotilha estavam localizados no momento do incidente, agitando bandeiras palestinas e cantando slogans contra Israel e os Estados Unidos.

O grupo disse que o Alma, de bandeira britânica, sofreu danos causados por incêndio em seu convés superior e que uma investigação está em andamento.

Várias ambulâncias correram para o porto, enquanto uma testemunha da Reuters relatou que barcos da guarda costeira estavam perto do Alma.

A flotilha é apoiada por delegações de 44 países, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg e a política de esquerda portuguesa Mariana Mortágua.

*(Reportagem adicional de Ahmed Tolba)

Flotilha ajuda humanitária Gaza ataque drone Tunísia
