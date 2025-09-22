logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Governo dos EUA impõe Lei Magnitsky à esposa de Alexandre de Moraes

Decisão foi publicada pelo Departamento do Tesouro
Agência Brasil
Publicado em 22/09/2025 - 11:32
Brasília
Brasília (DF), 01/01/2023 - Ministro do STF, Alexandre de Moraes, Senhora Viviane Barci de Moraes. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, impôs as sanções da Lei Magnitsky à advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e ao instituto Lex, ligado à família do ministro. A lei já atinge Moraes desde 30 de julho.

A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro norte-americano.
 

Brasília (DF), 22/09/2025 - Capa do site Global Magnitsky com informações do ministro Alexandre de Moraes e da sua esposa Viviane Barci de Moraes. Foto: Global Magnitsky/Reprodução


A Lei Magnitsky é um mecanismo previsto na legislação estadunidense usado para punir unilateralmente supostos violadores de direitos humanos no exterior. Entre outros pontos, a medida bloqueia bens e empresas dos alvos da sanção nos EUA.

Entre as sanções previstas estão o bloqueio de contas bancárias, de bens e interesses em bens dentro da jurisdição em solo norte-americano, além da proibição de entrada no país.

Lula nos EUA

A determinação foi publicada um dia após a chegada da delegação brasileira nos Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou para participar da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Como tradição desde 1955, o Brasil será o primeiro Estado-membro a discursar na abertura do debate geral. Lula falará nesta terça-feira (23) de manhã, logo após os discursos do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e da presidente do evento, Annalena Baerbock.

Bolsonaro condenado

A decisão do governo dos Estados Unidos foi tomada 11 dias após a condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe. O relator do processo que levou à condenação de Bolsonaro é o ministro Alexandre de Moraes.

O presidente Donald Trump é aliado de Bolsonaro e tem usado a Lei Magnitsky como retaliação ao ministro. Impulsionado por Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente, o governo do EUA também tem aplicado sanções econômicas ao Brasil. Eduardo pediu licença da Câmara em março e foi morar no exterior sob a alegação de perseguição política. 

Em 20 de agosto, a Polícia Federal concluiu pelo indiciamento do deputado e do pai pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. No caso de Eduardo, o indiciamento se deu em razão da atuação junto ao governo Trump para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo. 

Relacionadas
São Paulo (SP), 17/03/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal - STF, Flávio Dino, fala sobre
Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participa do programa A Voz do Brasil
Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro
Edição:
Lílian Beraldo
Lei Magnitsky Alexandre de Moraes stf Viviane Barci de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O deputado Eduardo Bolsonaro, participa de sessão solene em alusão ao Dia Nacional de Valorização da Família. na Câmara dos Deputados.
Justiça Câmara deve ser comunicada sobre denúncia contra Eduardo Bolsonaro
seg, 22/09/2025 - 16:55
Rio de Janeiro (RJ), 17/01/2025 – Aparelhos de raio-X no Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde SUS realiza seis em cada dez exames de imagem no Brasil, diz estudo
seg, 22/09/2025 - 16:52
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Itamaraty diz que Brasil “não se curvará" a novas sanções dos EUA
seg, 22/09/2025 - 16:14
São Paulo (SP), 05/03/2025 - Movimentação de passageiros no Aeroporto de Congonhas, em Campo Belo, zona sul da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Rio de Janeiro sedia evento sobre turismo sustentável esta semana
seg, 22/09/2025 - 16:11
Logo da Agência Brasil
Internacional Indígenas iniciam greve nacional no Equador e escalam crise política
seg, 22/09/2025 - 15:52
Brasília (DF) 01/08/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes diz que sanções dos EUA contra sua esposa são ilegais
seg, 22/09/2025 - 15:40
Ver mais seta para baixo