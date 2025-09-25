logo ebc
Grécia vai garantir navegação segura da flotilha de Gaza em suas águas

Itália ajudou embarcações atacadas por Israel
John Irish - Repórter da Reuters
Publicado em 25/09/2025 - 20:29
Nações Unidas
O ministro das Relações Exteriores da Grécia, Giorgos Gerapetritis, durante reunião do Conselho de Segurança da ONU na cidade de Nova York 17/07/2025 REUTERS/Kylie Cooper
© Kylie Cooper/REUTERS
Reuters

A Grécia vai garantir a navegação segura dos barcos que estão atualmente em suas águas como parte de uma flotilha internacional que se dirige a Gaza com ajuda humanitária, disse o ministro das Relações Exteriores grego nesta quinta-feira, acrescentando que Atenas informou Israel da presença de cidadãos gregos na flotilha.

Formada por cerca de 50 embarcações civis, a Global Sumud Flotilla tenta romper o bloqueio naval de Israel a Gaza. Muitos advogados, artistas e ativistas, incluindo a ativista climática sueca Greta Thunberg, estão a bordo.

"Há um pequeno número de barcos atualmente nas águas de Creta, e nós garantiremos uma navegação segura", disse Giorgos Gerapetritis à Reuters em uma entrevista nos bastidores da Assembleia Geral da ONU.

"Já informamos o governo israelense sobre a participação de cidadãos gregos nesse evento e garantiremos que tudo corra bem."

Israel tem criticado repetidamente a flotilha, acusando seus ativistas de cumplicidade com o grupo militante Hamas.

A Itália enviou um navio da marinha para ajudar a flotilha após as embarcações serem atacadas por 12 drones em águas internacionais a 56km da ilha grega de Gavdos.

Gerapetritis disse que Atenas não planeja se juntar aos navios das marinhas italiana e espanhola neste momento.

Ele minimizou o incidente com os drones, mas disse que haveria uma investigação completa para determinar o que ocorreu.

"No momento, parece que é seguro, mas estamos em alerta total sobre isso", disse ele.

