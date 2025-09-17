logo ebc
IA pode elevar valor do comércio global em quase 40% até 2040, diz OMC

Relatório aponta que PIB global também pode aumentar em 12% ou 13%
Olivia Le Poidevin - Reuters
Publicado em 17/09/2025 - 13:35
Genebra
Sede da OMC em Genebra. REUTERS/Denis Balibouse
Reuters

A inteligência artificial pode aumentar o valor do comércio de bens e serviços em quase 40% até 2040, mas sem políticas adequadas também pode exacerbar as divisões econômicas, alertou um relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta quarta-feira (17).

Custos comerciais mais baixos e maior produtividade podem gerar aumentos substanciais no comércio e no Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bns e serviços produzidos) até 2040, com projeções de ganhos de 34% a 37% em vários cenários, de acordo com o Relatório de Comércio Mundial da OMC.

O PIB global também pode aumentar em 12% ou 13%, aponta.

"A IA pode ser um ponto positivo para o comércio em um ambiente comercial cada vez mais complexo", avalia a vice-diretora-geral da OMC, Johanna Hill, ao comentar o relatório anual que analisa tendências no sistema comercial multilateral.

Ao reconhecer a turbulência atual no sistema comercial mundial, Hill observou que a IA estava remodelando o futuro da economia global e do comércio internacional, com o potencial de reduzir os custos e aumentar a produtividade.

As regras do comércio global, regidas pelo órgão de fiscalização sediado em Genebra, enfrentaram grandes interrupções neste ano após uma série de tarifas impostas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O relatório destacou como as empresas podem reduzir custos em logística, conformidade regulatória e comunicações.

"As tecnologias de tradução baseadas em IA podem tornar a comunicação mais rápida e econômica, beneficiando particularmente pequenos produtores e varejistas, permitindo que eles se expandam para mercados globais", afirma o relatório.

Esses avanços poderiam ajudar a aumentar o crescimento das exportações em países de baixa renda em até 11%, desde que melhorassem sua infraestrutura digital.

No entanto, o relatório alerta que, sem investimentos direcionados e políticas inclusivas, a IA poderia aprofundar as divisões existentes.

"Os efeitos do desenvolvimento e da implantação da IA estão levantando preocupações de que muitos trabalhadores, e até mesmo economias inteiras, podem ficar para trás", alerta o relatório.

A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, defende que os formuladores de políticas precisam gerenciar cuidadosamente a transição para a IA.

"A IA pode revolucionar os mercados de trabalho, transformando alguns empregos e substituindo outros. Gerenciar essas mudanças exige investimento em políticas nacionais para aprimorar a educação, as habilidades, a reciclagem profissional e as redes de segurança social", disse durante o evento de lançamento do relatório em Genebra.

Para garantir que os benefícios da IA fossem amplamente compartilhados, o comércio previsível apoiado pelas regras da OMC e tarifas mais baixas sobre matérias-primas essenciais para tecnologias de inteligência artificial, incluindo semicondutores, eram cruciais, acrescentou a OMC.

