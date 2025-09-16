Inquérito da ONU conclui que Israel incitou genocídio em Gaza

Uma comissão de Inquérito da Organização das Nações Unidas (ONU) concluiu, nesta terça-feira (16), que Israel cometeu genocídio em Gaza e que as principais autoridades israelenses, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, incitaram esses atos - acusações que Israel chamou de escandalosas.

O relatório da ONU, divulgado no momento em que Israel anunciou o início de uma operação terrestre na Cidade de Gaza, cita exemplos da escala de assassinatos, bloqueios de ajuda, deslocamento forçado e a destruição de uma clínica de fertilidade para respaldar sua conclusão de genocídio, somando-se a uma associação de acadêmicos e grupos de direitos que chegaram à mesma conclusão.

"Hoje testemunhamos, em tempo real, como a promessa de 'nunca mais' é quebrada e testada aos olhos do mundo. O genocídio em curso em Gaza é um ultraje moral e uma emergência legal", disse Navi Pillay, chefe da Comissão de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado e ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, em entrevista coletiva em Genebra.

"A responsabilidade por esses crimes de atrocidade recai sobre as autoridades israelenses nos mais altos escalões, que orquestraram uma campanha genocida por quase dois anos com a intenção específica de destruir o grupo palestino em Gaza."

Israel rejeita relatório

O presidente israelense, Isaac Herzog, que também foi citado no relatório, condenou as conclusões, que, segundo ele, interpretaram mal suas palavras.

"Enquanto Israel defende seu povo e busca o retorno dos reféns, essa comissão moralmente falida está obcecada em culpar o Estado judeu, encobrindo as atrocidades do Hamas e transformando as vítimas de um dos piores massacres dos tempos modernos em acusadas", disse ele.

O embaixador israelense na ONU em Genebra, Daniel Meron, chamou o relatório de "escandaloso" e "falso", dizendo que ele havia sido criado por "representantes do Hamas".

"Israel rejeita categoricamente a calúnia publicada hoje por essa comissão de inquérito", declarou Meron a jornalistas.

Israel acusa a comissão de ter uma agenda política contra Israel e de divergir de seu mandato, e se recusou a cooperar com ela.

Solicitada a responder aos comentários de Israel, Pillay disse: "Gostaria que eles nos dissessem onde erramos nesses fatos, ou simplesmente cooperassem conosco".

A análise jurídica, de 72 páginas, da comissão é a conclusão mais forte da ONU até o momento, mas o órgão é independente e não fala oficialmente pelas Nações Unidas. A ONU ainda não usou o termo "genocídio", mas está sob crescente pressão para fazê-lo.

Pillay disse que espera que o chefe de direitos da ONU, Volker Turk, e o secretário-geral António Guterres leiam o relatório e "sejam guiados pelos fatos".

Israel enfrenta um processo de genocídio na Corte Internacional de Justiça em Haia. O país rejeitou as acusações, citando seu direito à autodefesa após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas e resultou em 251 reféns, de acordo com os registros israelenses.

A guerra subsequente em Gaza matou mais de 64 mil pessoas, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, enquanto um monitor global da fome afirma que parte do território está sofrendo de fome.

A Convenção sobre Genocídio da ONU de 1948, adotada na esteira do assassinato em massa de judeus pela Alemanha nazista, define genocídio como crimes cometidos "com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso".

* (Reportagem adicional de Stephanie van den Berg e Tamar Uriel-Beeri)

