Interpol apreende US$ 450 mi em operação contra crimes cibernéticos

Anúncio foi feito pela agência policial internacional
Lusa*
Publicado em 24/09/2025 - 10:17
Paris
FILE PHOTO: A man passes an Interpol logo during the handing over ceremony of the new premises for Interpol's Global Complex for Innovation, a research and development facility, in Singapore September 30, 2014. REUTERS/Edgar Su//File Photo
© REUTERS/Edgar Su//File Photo/Proibida reprodução
Lusa

Autoridades de 40 países e territórios apreenderam quase US$ 450 milhões em dinheiro e bens provenientes de crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro numa operação coordenada pela Interpol, anunciou nesta quarta-feira (24) a agência policial internacional.

Conhecida como Haechi VI - que envolveu Argentina, Brasil, China, Alemanha, Índia, Portugal, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, entre outros -. a operação foi realizada entre abril e agosto e incidiu sobre sete crimes financeiros cometidos online, informou a Interpol em comunicado.

Isso inclui esquemas de correio de voz, esquemas românticos, extorsão online, fraude em investimentos, lavagem de dinheiro obtido por meio de jogos de azar online ilegais, falsificação de e-mails corporativos e fraude em comércio eletrônico.

No total, foram recuperados US$ 342 milhões, em diversas moedas, além de outros US$ 97 milhões em ativos físicos e virtuais.

Entre outras ferramentas, foi utilizado o Sistema de Intervenção Rápida de Pagamentos da Interpol, um mecanismo implementado em 2022 para bloquear o produto do crime, para desmantelar essas redes.

Isso serviu para apreender 6,6 bilhões de wons sul-coreanos (equivalentes a US$ 3,91 bilhões  que tinham sido enviados para uma conta em Dubai, depois de uma empresa siderúrgica sul-coreana ter percebido que os documentos de embarque tinham sido falsificados.

O representante do centro de combate ao crime financeiro e à corrupção da Interpol, Theos Badege, realçou que "embora muitas pessoas acreditem que os fundos perdidos em fraudes e burlas são irrecuperáveis, os resultados da Operação Haechi demonstram que a recuperação é possível".

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

