logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Israel abre nova rota por 48 horas para sair da Cidade de Gaza

Forças Armadas intensificam esforços para esvaziar cidade
Nidal al-Mughrabi, Alexander Cornwell e Steven Scheer - Repórteres da Reuters
Publicado em 17/09/2025 - 10:38
Cairo e Jerusalém
Palestinos carregam ajuda em Beit Lahia, norte de Gaza 1/8/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
© Reuters/Mahmoud Issa/Proibida reprodução
Reuters

As Forças Armadas israelenses informaram, nesta quarta-feira (17), que estão abrindo uma rota adicional, por 48 horas, que os palestinos poderiam usar para deixar a Cidade de Gaza, enquanto intensificam os esforços para esvaziar a cidade de civis e enfrentar milhares de combatentes do Hamas.

Centenas de milhares de pessoas estão abrigadas na cidade e muitas relutam em seguir as ordens de Israel para se deslocar para o sul devido aos perigos ao longo do caminho, às condições terríveis, à falta de alimentos e ao medo de deslocamento permanente.

"Mesmo se quisermos sair da Cidade de Gaza, há alguma garantia de que poderemos voltar? Será que a guerra vai acabar? É por isso que prefiro morrer aqui, em Sabra, meu bairro", disse Ahmed, um professor, por telefone.

Pelo menos 30 pessoas foram mortas em toda a Faixa de Gaza nesta quarta-feira em ataques de Israel, incluindo 19 na Cidade de Gaza, segundo as autoridades de saúde locais.

Tanques avançam

Um dia depois que Israel anunciou o lançamento de uma ofensiva terrestre para tomar o controle do principal centro urbano de Gaza, os tanques avançaram pequenas distâncias em direção às áreas central e ocidental da cidade a partir de três direções, mas nenhum grande avanço foi relatado.

Uma autoridade israelense disse que as operações militares estão concentradas em fazer com que os civis se dirijam para o sul e que os combates serão intensificados nos próximos um ou dois meses.

A autoridade afirmou que Israel espera que cerca de 100 mil civis permaneçam na cidade, que levaria meses para ser capturada, e que a operação poderia ser suspensa se um cessar-fogo fosse alcançado com o grupo militante Hamas.

As perspectivas de um cessar-fogo parecem remotas, depois que Israel atacou os líderes políticos do Hamas em Doha na semana passada, enfurecendo o Catar, um dos mediadores nas negociações de cessar-fogo.

Desafiando as críticas globais sobre o ataque, incluindo uma repreensão do aliado mais forte de Israel, os Estados Unidos (EUA), o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel atacará os líderes do Hamas em qualquer lugar.

Em visita a Doha nessa terça-feira, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que há "uma janela de tempo muito curta" na qual um cessar-fogo poderia acontecer, aparentemente referindo-se aos planos declarados de Israel de esmagar o Hamas pela força em Gaza.

Folhetos pedem que moradores fujam

Em folhetos lançados sobre a Cidade de Gaza, os militares disseram que os palestinos podem usar a recém-reaberta Salahudin Road para fugir em direção ao sul e que eles têm até a hora do almoço de sexta-feira (19) para fazer isso.

"O movimento só deve ocorrer pelas ruas marcadas em amarelo no mapa, como a rota para o trânsito em direção ao sul. Siga as instruções das forças de segurança e os sinais de trânsito", disseram eles.

A situação, no entanto, permanece caótica e perigosa para os civis, que têm se deslocado a pé, em carroças de burro ou em veículos nos últimos dias.

Grande parte da Cidade de Gaza foi destruída no início da guerra em 2023, mas cerca de 1 milhão de palestinos retornaram para suas casas entre as ruínas. Forçá-los a sair significaria confinar a maior parte da população de Gaza a acampamentos superlotados no sul, onde ocorre uma crise de fome.

As Nações Unidas, grupos de ajuda e governos estrangeiros condenaram a ofensiva de Israel e o deslocamento em massa proposto.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Bandeiras da União Europeia tremulam do lado de fora da sede da Comissão Europeia em Bruxelas 10/12/2020 Reuters/Yves Herman/Proibida reprodução
Gaza: UE quer tarifar Israel e sancionar ministros extremistas e Hamas
Local atacado por Israel em Deir Al-Balah, centro de Gaza 21/8/2025 REUTERS/Ramadan Abed
Comissão da ONU diz que Israel cometeu genocídio em Gaza
DEIR AL-BALAH, GAZA - SEPTEMBER 14: Palestinians, including children, try to receive hot meals, distributed by charity organizations, as people struggle to access food due to Israeli food blockade atNuseirat refugee camp in Deir al-Balah, Gaza on September 14, 2025. Moiz Salhi / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Desnutrição infantil em Gaza atinge novo recorde em agosto, diz Unicef
Conflito no Oriente Médio Israel Gaza Palestinos Saída
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/09//2025 - Sessão da Câmara dos Deputados. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política PEC da Blindagem se estenderá a deputados estaduais e distritais
qua, 17/09/2025 - 13:01
Brasília (DF), 17/09/2025 – Polícia Federal prende diretor da Agência Nacional de Mineração Operação Rejeito. Foto: Controladoria-Geral da União
Geral Polícia Federal prende diretor da Agência Nacional de Mineração
qua, 17/09/2025 - 12:55
Edifício sede do Superior Tribunal de Justiça STJ
Justiça STJ valida "nervosismo" como razão para abordagem e busca policial
qua, 17/09/2025 - 12:47
Brasília (DF) 17/09/2025 - O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Tarifaço: novos mercados e políticas públicas amenizaram efeitos
qua, 17/09/2025 - 11:47
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério do Trabalho e Emprego e do ministério da Previdência Social.
Economia Governo notifica patrões sobre atraso do FGTS de empregadas domésticas
qua, 17/09/2025 - 11:46
Erilene (27 anos), Mauro (05 anos) Elias (06 meses) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa começa a pagar nesta quarta-feira Bolsa Família de setembro
qua, 17/09/2025 - 10:52
Ver mais seta para baixo