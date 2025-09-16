logo ebc
Israel lança grande ataque terrestre e diz que "Gaza está em chamas"

Para palestinos, bombardeio é o mais intenso até agora
Steven Scheer e Nidal al-Mughrabi - Repórteres da Reuters
Publicado em 16/09/2025 - 09:39
Jerusalém e Cairo
Gaza. 22/06/2024 Palestinos procuram vítimas no local de ataques israelenses a casas no campo de refugiados de Al Shati, na Cidade de Gaza. REUTERS/Ayman Al Hassi
Israel lançou o estágio principal de sua esperada ofensiva terrestre na Cidade de Gaza, nesta terça-feira (16), declarando que "Gaza está em chamas". Os palestinos da região descreveram o bombardeio como o mais intenso que sofreram em dois anos de guerra.

Um oficial das Forças de Defesa de Israel (IDF) disse que as tropas terrestres estão se aprofundando na cidade, em direção ao centro, e que o número de soldados aumentará nos próximos dias para enfrentar até 3 mil combatentes do Hamas que a IDF acredita ainda estarem na cidade.

"Gaza está em chamas", postou o ministro da Defesa, Israel Katz, no X. "A IDF ataca com mão de ferro a infraestrutura terrorista, e os soldados estão lutando bravamente a fim de criar as condições para a libertação dos reféns e a derrota do Hamas."

Palestinos fogem

Autoridades de saúde de Gaza informaram que pelo menos 40 pessoas morreram, a maioria delas na Cidade de Gaza, nas primeiras horas da ofensiva, quando ataques aéreos varreram a cidade e incursões de tanques foram relatadas por moradores em várias áreas.

Israel renovou seus apelos para que os civis deixem a cidade, e longas colunas de palestinos se dirigem para o sul e o oeste em carroças de burro, riquixás veículo de tração humana com duas rodas), veículos pesados ou a pé.

"Eles estão destruindo torres residenciais, os pilares da cidade, mesquitas, escolas e estradas", disse à Reuters Abu Tamer, um homem de 70 anos que estava fazendo a árdua jornada para o sul com sua família, em uma mensagem de texto.

"Eles estão apagando nossas memórias."

Marco Rubio oferece apoio

Horas antes da escalada, o secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA), Marco Rubio, ofereceu apoio à decisão do governo israelense de abandonar as negociações de cessar-fogo e usar a força para esmagar o Hamas.

Embora os EUA desejem ver um fim diplomático para a guerra, "temos que estar preparados para a possibilidade de que isso não aconteça", disse Rubio em entrevista coletiva em Jerusalém, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nessa segunda-feira (15).

Ele endossou a exigência israelense de que o Hamas se desarme, se dissolva e liberte todos os reféns restantes de uma só vez como a única maneira de acabar com a guerra.

O Hamas afirma que libertaria todos os reféns como parte de um cessar-fogo permanente que levaria à retirada das forças israelenses de Gaza, mas prometeu não se desarmar até que um Estado palestino seja estabelecido, objetivo que Israel está determinado a impedir.

