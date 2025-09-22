logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Itamaraty diz que Brasil “não se curvará" a novas sanções dos EUA

Governo condenou uso da Lei Magnitsky contra esposa de Moraes
Mariana Tokarnia – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/09/2025 - 16:14
Rio de Janeiro
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O governo brasileiro manifestou-se oficialmente sobre a imposição pelos Estados Unidos da Lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (22), o Ministério das Relações Exteriores afirma que o Brasil “não se curvará a mais essa agressão” e que a medida não alcançará “seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado, alguns dos quais já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal”.

O comunicado diz ainda que o governo brasileiro recebeu o anúncio com indignação.

"Em nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros, o governo norte-americano tentou justificar com inverdades a adoção da medida”, afirmou o Itamaraty.

O governo afirma também que Trump, ao aplicar esse recurso, politiza e desvirtua a própria Lei Magnitsky, além ofender o Brasil, “uma democracia que se defendeu, com êxito, de uma tentativa de golpe de Estado” e com quem os EUA mantém 201 anos de amizade.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Lei Magnitsky

A Lei Magnitsky é um mecanismo previsto na legislação norte-americana usado para punir unilateralmente supostos violadores de direitos humanos no exterior. Entre outros pontos, a medida bloqueia bens e empresas dos alvos da sanção nos EUA, além da proibição de entrada no país.

Nesta segunda, o governo de Donald Trump impôs as sanções da Lei Magnitsky à advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes, e ao instituto Lex, ligado à família do ministro. A lei já atinge Moraes desde 30 de julho. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro norte-americano. 

O anúncio ocorre 11 dias após a condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Moraes foi o relator da ação e o presidente Donald Trump, aliado de Bolsonaro, tem usado a Lei Magnitsky e outros expedientes em retaliação ao ministro e demais membros da Corte. 

Relacionadas
Brasília (DF), 01/07/2025 - o ministro da AGU, Jorge Messias, informou que a ação declaratória de constitucionalidade foi apresentada após solicitação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com base em estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão na semana passada. Foto: José Cruz/Agência Brasil
EUA vão revogar visto do advogado-geral da União
Bbandeira dos Estados Unidos em frente à cúpula do Capitólio dos EUA
Entenda a Lei Magnitsky aplicada pelos EUA contra Alexandre de Moraes
Brasília (DF), 22/09/2025 - Paulo Figueiredo e o deputado Federal Eduardo Bolsonaro. Foto: BolsonaroSP/X
PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação
Edição:
Amanda Cieglinski
Lei Magnitsky Itamaraty brasil EUA Donald Trump Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/10/2024 - Alunos do colégio Galois em sala de aula na preparação dos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Fies/2025: MEC define regras para oferta de vagas remanescentes
seg, 22/09/2025 - 17:06
O deputado Eduardo Bolsonaro, participa de sessão solene em alusão ao Dia Nacional de Valorização da Família. na Câmara dos Deputados.
Justiça Câmara deve ser comunicada sobre denúncia contra Eduardo Bolsonaro
seg, 22/09/2025 - 16:55
Rio de Janeiro (RJ), 17/01/2025 – Aparelhos de raio-X no Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde SUS realiza seis em cada dez exames de imagem no Brasil, diz estudo
seg, 22/09/2025 - 16:52
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Itamaraty diz que Brasil “não se curvará" a novas sanções dos EUA
seg, 22/09/2025 - 16:14
São Paulo (SP), 05/03/2025 - Movimentação de passageiros no Aeroporto de Congonhas, em Campo Belo, zona sul da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Rio de Janeiro sedia evento sobre turismo sustentável esta semana
seg, 22/09/2025 - 16:11
Logo da Agência Brasil
Internacional Indígenas iniciam greve nacional no Equador e escalam crise política
seg, 22/09/2025 - 15:52
Ver mais seta para baixo