logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Líderes do Brics conversam sobre tarifaço e guerras em reunião virtual

Presidente Lula participa de vídeochamada na manhã desta segunda
Andreia Verdélio – repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/09/2025 - 09:22
Brasília
Joanesburgo, África do Sul, 23.08.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, Presidente da África do Sul, Matamela Cyril Ramaphosa, Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Damodardas e Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, na manhã desta segunda-feira (8), de reunião virtual com líderes dos países membros do Brics.

A cúpula foi organizada pelo Brasil, que está na presidência rotativa do bloco de países emergentes, com o objetivo de coordenar estratégias centradas no multilateralismo, em meio à nova política dos Estados Unidos de elevar as tarifas contra parceiros comerciais.

O fortalecimento de acordos e o uso de moedas nacionais e mecanismos alternativos de comércio devem ser discutidos, bem como as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza e a necessidade de reformas nas instituições de governança global.

Lula ainda deve reforçar o convite aos líderes para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), em Belém, em novembro próximo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump tenta reverter a relativa perda de competitividade da economia do país norte-americano para a China nas últimas décadas.

Especialistas consultados pela Agência Brasil avaliam que a medida do governo estadunidense também é uma chantagem política com objetivo de atingir o Brics, já que o grupo de potências do Sul Global tem sido encarado por Washington como uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos no mundo, em especial, devido à proposta de substituir o dólar nas trocas comerciais.

A reunião extraordinária de hoje ocorre dois meses após a Cúpula do Brics no Rio de Janeiro, momento em que Trump voltou a ameaçar os países que se alinhassem às políticas do bloco.

O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China – que são os países fundadores –, África do Sul – que integrou o bloco logo após a criação –, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

A reunião será fechada e o governo deve divulgar uma nota após o encontro com detalhes do que foi tratado na reunião. Em sua fala, Lula deve reforçar a defesa da soberania do país e a importância de ampliação e diversificação comercial entre os países do Sul Global.
 

 

Relacionadas
July 11, 2025, Washington, District of Columbia, USA: President DONALD TRUMP speaks to the press before heading to his helicopter for the start of a trip to Texas to review flood damage. (Credit Image: © Andrew Leyden/ZUMA Press Wire)
Trump reitera ameaça de taxar países do Brics em 10%
Rússia- 09/05/2025 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin. Grande Palácio do Kremlin, Rússia - Moscou. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula recebe ligação de Putin para conversa sobre Ucrânia e Brics
Edição:
Denise Griesinger
Brics Conflito no Oriente Médio invasão da Ucrânia tarifaço
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Brasil registra um caso de envenenamento a cada duas horas
seg, 08/09/2025 - 11:51
Brasília (DF), 08/09/2025 - IBGE lança proposta metodológica para mapear Áreas Verdes Urbanas no Brasil. Foto: IBGE/Pixel
Meio Ambiente IBGE lança proposta para mapear áreas verdes urbanas no Brasil
seg, 08/09/2025 - 11:37
São Paulo (SP), 28/07/2025 - Polícia Militar de São Paulo. Foto: PMSP/Divulgação
Geral Operação Sharpe mira crime organizado no centro de São Paulo
seg, 08/09/2025 - 11:21
Foz do Iguaçu (PR), 02/01/2025 – Detalhe de uma das saidas das comportas da hidrelétrica de Itaipu Binacional, a hidrelétrica foi criada em 26 de abril de 1973 e regida em igualdade entre Brasil e Paraguai. A usina está localizada no Rio Paraná, no trecho de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, 14 km ao Norte da Ponte da Amizade, nos municípios de Foz do Iguaçu, no Brasil, e Hernandarias, no Paraguai. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Hidrelétrica de Itaipu chega ao marco de 3,1 bilhões de MWh produzidos
seg, 08/09/2025 - 10:58
Edifício do Banco Central no Setor Bancário Norte
Economia Mercado financeiro projeta PIB de 2,16% em 2025
seg, 08/09/2025 - 10:44
Venezuela, 03/09/2025 - Ataque a uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Foto: Donald Trump Truth Social/Divulgação
Internacional Venezuela aumentará tropas em estados para combater tráfico de drogas
seg, 08/09/2025 - 10:26
Ver mais seta para baixo