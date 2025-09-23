logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Lula propõe criação de conselho na ONU para monitorar ações climáticas

Presidente cobrou compromisso com metas para redução do efeito estufa
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/09/2025 - 12:08
Brasília
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

Em seu discurso na abertura da 80ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a necessidade trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU. Lula propôs a criação de um conselho para monitoramento das ações climáticas globais.

O presidente reforçou a importância do espaço de multilateralismo cumprido pela ONU há 80 anos e destacou a necessidade de modernização desses espaços, com a criação de um conselho vinculado à Assembleia Geral “com força e legitimidade para monitorar compromissos”, e que, segundo Lula, dará coerência à ação climática.

“Bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30, em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta”, destacou.

Lula voltou a reforçar a necessidade de os países apresentarem Contribuições Nacionalmente Determinada (NDCs na sigla em inglês) ambiciosas para a redução das emissões de gases do efeito estufa - a exemplo do Brasil, que definiu a meta de 59% a 67%, em 2035. As NDCs são os compromissos que cada país assume para reduzir a emissão de gases do efeito estufa que aquecem a Terra e são o principal motor das mudanças climáticas. Até o momento, apenas 47 países apresentaram suas NDCs, segundo o Itamaraty.

“Sem ter as chamadas NDCs caminharemos de olhos vendados para o abismo”, reforçou.

COP 30 e Fundo para Florestas

O presidente brasileiro lembrou a importância de todos os líderes partirem para a ação climática, indo além da negociação, de forma justa e equilibrada entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento.

“Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento da região nos dois últimos anos”, reforçou Lula sobre a ação promovida na sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro.

Lula também destacou o lançamento do mecanismo de conservação das florestas tropicais proposto pelo Brasil, como um instrumento de enfrentamento à mudança do clima. 

"Fomentar o desenvolvimento sustentável é o objetivo do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar para remunerar os países que mantêm suas florestas em pé”, diz

Relacionadas
Brasília (DF), 22/09/2025 – FAB intercepta aeronave hostil oriunda do Peru. Frame Canal Gov
Pobreza é tão inimiga da democracia quanto extremismo, destaca Lula
Rio de Janeiro (RJ), 25/08/2025 – Rio Climate Action Week debate mudanças climáticas e soluções, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Mais de 180 países devem enviar metas até COP30, diz especialista
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula critica sanções e diz que Brasil resiste na defesa da democracia
Edição:
Amanda Cieglinski
Lula na ONU cop30 mudanças climáticas crise climática assembleia na ONU
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Confira a íntegra do discurso de Lula na abertura da Assembleia da ONU
ter, 23/09/2025 - 13:54
Brasília - 22/09/2025 -A CPMI do INSS durante depoimento do empresário, Rubens Oliveira Costa, apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como
Justiça Economista preso durante CPMI do INSS é liberado poucas horas depois
ter, 23/09/2025 - 13:53
São Paulo (SP), 06/11/2024 - Chuva forte atinge o centro de São Paulo no final da tarde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Chuvas em São Paulo deixam feridos e suspendem operação de montadora
ter, 23/09/2025 - 13:41
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Ata do Copom indica Selic a 15% "por período bastante prolongado"
ter, 23/09/2025 - 13:34
Brasília (DF), 22/09/2025 – FAB intercepta aeronave hostil oriunda do Peru. Foto: FAB
Internacional FAB intercepta aeronave suspeita procedente do Peru
ter, 23/09/2025 - 13:17
U.S. President Donald Trump addresses the 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City, U.S., September 23, 2025. REUTERS/MIKE SEGAR
Internacional Trump critica ONU e afirma que poderia ganhar Nobel da Paz
ter, 23/09/2025 - 13:05
Ver mais seta para baixo