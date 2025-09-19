logo ebc
Marina Silva integra lista de líderes de sustentabilidade da Forbes

Ministra é a única brasileira a integrar o ranking
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/09/2025 - 15:26
Brasília
Brasília (DF), 10/09/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa da da abertura do Seminário Governança Climática e o 2º Encontro Cidades Verdes Resilientes: A Governança Climática que o Brasil Precisa. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, passou a integrar a lista de Líderes de Sustentabilidade 2025 da revista Forbes. Marina é a única brasileira a integrar o ranking, que destaca líderes globais - empreendedores, investidores, ativistas e cientistas - à frente de iniciativas para combater a crise climática. 

Entre os 50 nomes apresentados estão Damilola Ogunbiyi, CEO e representante especial do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para Energia Sustentável; Wanjira Mathai, diretora para África e Parcerias Globais no World Resources Institute, e Sumant Sinha, fundador e CEO da ReNew.

Segundo a Forbes, os homenageados foram escolhidos com a orientação de jurados como a investidora Laurene Powell Jobs, viúva de Steve Jobs; a atriz e ativista Jane Fonda; o investidor e financiador climático Tom Steyer; o empreendedor de energia limpa Jigar Shah; e a fundadora de impacto social Charlot Magayi.

Conforme biografia disponibilizada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva é professora, ambientalista e política brasileira. Formada em história, tem especialização em psicopedagogia e teoria psicanalítica. É doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia e pela Academia Chinesa de Silvicultura.

Recebeu dezenas de títulos e prêmios nacionais e internacionais. Foi vereadora, deputada estadual e senadora, eleita sempre com votações recordes. Foi também ministra do Meio Ambiente entre 2003 e 2008. Disputou as eleições presidenciais de 2010, 2014 e 2018. Foi eleita deputada federal por São Paulo em 2022.

Edição:
Fernando Fraga
Marina Silva revista Forbes crise climática Líderes de Sustentabilidade 2025
