logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Mercosul: Lula liga para presidente da Comissão da UE e reforça acordo

Acordo ente União Europeia e bloco pode ser validado ainda em 2025
Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 05/09/2025 - 12:49
Brasília
Nova York (NY), 23/09/2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro bilateral com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saudou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pelo envio do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) para votação no Parlamento Europeu. Lula telefonou para Ursula na manhã desta sexta-feira (5) e, por cerca de 20 minutos, conversaram sobre as relações entre o Brasil e o bloco europeu.

Neste semestre, o Brasil está na presidência do Mercosul e a expectativa de Lula é assinar o acordo no final do ano, durante a Cúpula de Líderes no Brasil. Para ele, a apreciação do texto pelos europeus é “mais um passo importante para sua assinatura”.

“Ambos [Lula e Von der Leyen]  concordaram que, diante do momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional, a parceria entre os dois blocos regionais é ainda mais estratégica", diz nota do Palácio do Planalto.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

De acordo com o comunicado, o futuro acordo criará um mercado de mais de 700 milhões de pessoas e corresponderá a 26% do PIB global.

“O presidente Lula e a presidenta von der Leyen também reiteraram seu compromisso com o multilateralismo e com uma ordem internacional mais justa e pacífica”, acrescenta a nota.

A União Europeia e o bloco formado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai completaram as negociações sobre o acordo em dezembro passado, cerca de 25 anos após o início das conversações. Agora ele será submetido à aprovação da União Europeia, exigindo votação no Parlamento Europeu e maioria qualificada entre os governos da UE, ou seja, 15 dos 27 membros que representam 65% da população do bloco. Não há garantia de aprovação em nenhum dos casos.

O acordo foi apresentado na última quarta-feira (3) e coloca a França, principal crítica do acordo, contra a Alemanha e outros países que desejam novos mercados para compensar a nova política dos Estados Unidos de aumentar as suas tarifas de importação para parceiros comerciais.

A França, o maior produtor de carne bovina da UE classificou o acordo como "inaceitável" dizendo que não leva em consideração exigências ambientais na produção agrícola e industrial. O presidente Lula rebate, afirmando que a França é protecionista sobre seus interesses agrícolas.

Agricultores europeus protestaram várias vezes, dizendo que o acordo levaria a importações baratas de commodities sul-americanas, principalmente carne bovina, que não atendem aos padrões de segurança alimentar e ecológicos da UE. A Comissão Europeia negou que esse seja o caso.

Na conversa com Ursula von der Leyen, Lula defendeu que qualquer regulamento sobre salvaguardas que seja adotado internamente pela União Europeia esteja em plena conformidade com o espírito e os termos pactuados no acordo.

A comissão e os proponentes, como a Alemanha e a Espanha, afirmam que o acordo oferece uma maneira de compensar a perda de comércio devido às tarifas impostas por Donald Trump e de reduzir a dependência da China, principalmente em relação a minerais essenciais.

Os defensores do acordo na União Europeia veem o Mercosul como um mercado crescente para carros, máquinas e produtos químicos europeus e uma fonte confiável de minerais essenciais para sua transição verde, como o lítio metálico para baterias, do qual a Europa agora depende da China.

Eles também apontam para os benefícios agrícolas, já que o acordo ofereceria maior acesso e tarifas mais baixas para queijos, presunto e vinho da UE.

*Com informações da agência de notícias Reuters

Relacionadas
Presidente da Argentina, Javier Milei 26/01/2024 REUTERS/Agustin Marcarian
Congresso argentino derruba veto de Milei
FILE PHOTO: A view of Harvard campus on John F. Kennedy Street at Harvard University is pictured in Cambridge, Massachusetts, U.S., December 7, 2023. REUTERS/Faith Ninivaggi/File Photo/File Photo
Trump cortou ilegalmente financiamento para Harvard, decide juíza
Edição:
Amanda Cieglinski
Mercosul União Europeia Acordo Comercial brasil França Estados Unidos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Maricá (RJ), 31/10/2024 - Tendas da Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) no Parque Nanci. Foto: Secretaria Municipal de Educação de Maricá/Divulgação
Cultura Festa Literária Internacional começa nesta sexta-feira em Maricá
sex, 05/09/2025 - 13:18
Cofre, poupança, real, economia
Economia Poupança tem retirada líquida de R$ 7,6 bilhões em agosto
sex, 05/09/2025 - 13:03
Nova York (NY), 23/09/2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro bilateral com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Mercosul: Lula liga para presidente da Comissão da UE e reforça acordo
sex, 05/09/2025 - 12:49
Brasília (DF) 05/09/2025 O Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, acompanhado dos diretores de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, Izabela Correa e de Regulação, Gilneu Vivan, durante coletiva sobre medidas de reforço da segurança do Sistema Financeiro Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia BC endurece regras de segurança para instituições de pagamento
sex, 05/09/2025 - 12:36
Brasília (DF), 05/09/2025 - O cineasta Silvio Tendler. Foto: MST/Divulgação
Cultura Morre cineasta Silvio Tendler, aos 75 anos
sex, 05/09/2025 - 12:34
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje
sex, 05/09/2025 - 12:04
Ver mais seta para baixo