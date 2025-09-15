Michigan nega irregularidades em imóvel de diretora do FED Lisa Cook

O estado do Michigan, autoridade tributária sobre o imóvel na cidade de Ann Arbor, afirmou que a diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, não infringiu as regras para obter benefícios fiscais na propriedade que a diretora declarou ser sua residência principal.

A conclusão, que veio em resposta a uma solicitação da Reuters para que a cidade analisasse os registros de propriedade de Lisa Cook, pode impulsionar a defesa dela contra os esforços do governo Trump para removê-la da diretoria do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos.

O assessor de Ann Arbor, Jerry Markey, disse à Reuters que não há "nenhuma razão para acreditar" que Lisa Cook tenha violado as regras do imposto predial.

A diretora do FED já morou em outros lugares e os registros da cidade indicam que ela pediu permissão às autoridades de Ann Arbor para alugar a casa em Michigan por um curto período.

A ausência temporária da residência ou alugá-la por curto prazo não a desqualificaria para a isenção de impostos em Ann Arbor, disse o funcionário do departamento de impostos.

"Morar temporariamente em outro lugar não torna necessariamente o proprietário inelegível para uma isenção de residência principal", disse Markey.

Acusações

As declarações do funcionário ocorrem no momento em que o governo do presidente Donald Trump está acusando a diretora do Fed de fraude relacionada às hipotecas da casa em Ann Arbor e de outra que ela comprou em Atlanta.

Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA), liderou um esforço nas mídias sociais, denunciando Lisa Cook e encaminhando o assunto ao Departamento de Justiça, que iniciou uma investigação.

A questão é se Lisa, que Trump tentou demitir da diretoria do FED, mentiu para seus credores ao obter as duas hipotecas.

O governo Trump, citando seus contratos de hipoteca, alegou que ela disse indevidamente a ambos os credores que o empréstimo era para uma residência principal.

Ao declarar uma casa como residência principal, o proprietário pode – mas nem sempre – garantir uma taxa de juros melhor sobre o empréstimo e, separadamente, pode receber descontos das autoridades locais em impostos sobre a propriedade.

A expectativa era de que um tribunal de recursos decidisse nesta segunda-feira (15) se Cook poderia continuar em seu cargo enquanto estivesse pendente o litígio sobre a tentativa de demissão por Trump.

Independentemente da decisão do tribunal, existe a expectativa de que haja um recurso imediato à Suprema Corte, o que complicará ainda mais a situação de Lisa Cook na próxima reunião de dois dias do FED.

Na semana passada, a Reuters noticiou que Lisa Cook, de acordo com uma estimativa de empréstimo para a hipoteca em Atlanta, havia informado ao seu credor que a propriedade seria uma "casa de férias", e não uma residência principal.

Em publicação nas mídias sociais após a publicação da matéria, o diretor da agência de financiamento habitacional Bill Pulte escreveu que a alegação de "casa de férias" na documentação da hipoteca de Atlanta ainda poderia ser fraudulenta se ela eventualmente garantisse o empréstimo declarando o contrário.

"Isso é extremamente preocupante", escreveu Pulte no X, "e, na minha opinião, evidencia mais uma intenção de fraude".

A extensão total das declarações de Lisa Cook aos seus credores ainda não está clara, incluindo qualquer documentação que possa ter alterado a caracterização de "casa de férias" no momento em que a hipoteca foi liquidada.

Autoridades locais na Geórgia disseram à Reuters que Lisa nunca declarou a casa como residência principal para fins fiscais.

A diretora do FED tem negado repetidamente qualquer irregularidade. Em uma declaração por escrito nesta segunda-feira, seus advogados disseram: "A tentativa de destituir a diretora Lisa Cook se baseia em publicações de mídia social escolhidas a dedo pelo diretor da FHFA, que desmoronam sob escrutínio básico".

Desde que garantiu uma hipoteca para a casa em Michigan em 2021, os registros de propriedade locais mostram que ela obteve aprovação da cidade para alugá-la por um curto período em outubro de 2022 e novamente em abril de 2024.

Algumas cidades, como Ann Arbor, exigem que os proprietários obtenham uma licença para alugar sua casa, mesmo que por curto prazo.

Em abril de 2025, meses antes de Pulte começar a acusá-la publicamente de fraude, Lisa buscou aprovação para listar a casa como imóvel para aluguel de longo prazo, de acordo com registros locais e autoridades municipais.

Em julho, ela disse à cidade que havia contratado uma empresa de aluguel para administrar a propriedade, disseram as autoridades.

Agora, Lisa tem até o final do ano para revogar a isenção de impostos sobre a casa, disse Markey, o assessor da cidade de Ann Arbor.

É proibida a reprodução deste conteúdo