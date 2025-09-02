logo ebc
Mortos em terremoto no Afeganistão já são mais de 1,1 mil

Novo balanço registra pelo menos 3.250 feridos
RTP*
Publicado em 02/09/2025 - 08:02
Cabul
Terremoto na província de Herat, no Afeganistão 11/10/2023 Reuters/Ali Khara/Proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O número de mortos no terremoto que ocorreu na noite de domingo (31) no Afeganistão subiu nesta terça-feira (2) para 1.124, indicou o Crescente Vermelho (organização humanitária internacional que atua em conjunto com a Cruz Vermelha). Há também registro de pelo menos 3.251 feridos na região atingida

Segundo a organização, mais de 8 mil casas foram destruídas pelo tremor de magnitude 6.0 que atingiu região montanhosa do leste do país.

Segundo o porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Afeganistão, Yousaf Hammad, o terremoto causou deslizamentos de terras em algumas áreas, bloqueando estradas, o que dificulta os trabalhos de resgate.

Por isso, o balanço de vítimas pode se alterar significativamente, diz o Crescente Vermelho.

Nessa segunda-feira (1º), as Nações Unidas avaliaram com as autoridades talibãs, que controlam o Afeganistão, as necessidades urgentes da população e o atendimento de emergência.

A Organização das Nações Unidas (ONU) faz um apelo de urgência, tendo disponibilizado US$ 5 milhões do fundo de emergência para atender aos atingidos pelo tremor..

