Netanyahu pede desculpa ao Catar e promete "não atacar" o país de novo
Em um sinal de apaziguamento, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pediu desculpa ao seu homólogo catari, o xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, pela violação da soberania do Catar.
O pedido foi feito durante um telefonema, a partir da Casa Branca, onde Donald Trump recebeu nesta segunda-feira (29) o premiê de Israel.
Em 9 de setembro, Israel lançou um ataque a Doha que, segundo Netanyahu, teve por alvo membros do Hamas.
O Catar desempenhou um papel crucial no conflito ao acolher negociações entre Israel e o Hamas, mas esta posição foi posta em cheque quando Israel lançou esse ataque.
Fonte informada sobre as negociações disse que o Catar enviou diplomatas a Washington, que estiveram reunidos também com Trump na Casa Branca.
Durante a ligação, o primeiro-ministro do Qatar "acolheu estas garantias, enfatizando a disponibilidade do Qatar para continuar a contribuir significativamente para a segurança e estabilidade na região. O primeiro-ministro Netanyahu manifestou o mesmo compromisso", segundo comunicado da Casa Branca.
As partes concordaram ainda em estabelecer um mecanismo para "melhorar a coordenação, melhorar a comunicação, resolver queixas mútuas e fortalecer os esforços coletivos para prevenir ameaças", afirmou a Casa Branca.