Netanyahu pede desculpa ao Catar e promete "não atacar" o país de novo

Pedido foi feito durante telefonema a partir da Casa Branca

Em um sinal de apaziguamento, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pediu desculpa ao seu homólogo catari, o xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, pela violação da soberania do Catar.

O pedido foi feito durante um telefonema, a partir da Casa Branca, onde Donald Trump recebeu nesta segunda-feira (29) o premiê de Israel.

Em 9 de setembro, Israel lançou um ataque a Doha que, segundo Netanyahu, teve por alvo membros do Hamas.

O Catar desempenhou um papel crucial no conflito ao acolher negociações entre Israel e o Hamas, mas esta posição foi posta em cheque quando Israel lançou esse ataque.

Fonte informada sobre as negociações disse que o Catar enviou diplomatas a Washington, que estiveram reunidos também com Trump na Casa Branca.

Durante a ligação, o primeiro-ministro do Qatar "acolheu estas garantias, enfatizando a disponibilidade do Qatar para continuar a contribuir significativamente para a segurança e estabilidade na região. O primeiro-ministro Netanyahu manifestou o mesmo compromisso", segundo comunicado da Casa Branca.

As partes concordaram ainda em estabelecer um mecanismo para "melhorar a coordenação, melhorar a comunicação, resolver queixas mútuas e fortalecer os esforços coletivos para prevenir ameaças", afirmou a Casa Branca.