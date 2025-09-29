logo ebc
Netanyahu pede desculpa ao Catar e promete "não atacar" o país de novo

Pedido foi feito durante telefonema a partir da Casa Branca
RTP
Publicado em 29/09/2025 - 17:15
Washington
Fumaça em Doha depois que explosões foram ouvidas 9/9/2025 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
© Ibraheem Abu Mustafa/Reuters
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Em um sinal de apaziguamento, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pediu desculpa ao seu homólogo catari, o xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, pela violação da soberania do Catar.

O pedido foi feito durante um telefonema, a partir da Casa Branca, onde Donald Trump recebeu nesta segunda-feira (29) o premiê de Israel. 

Em 9 de setembro, Israel lançou um ataque a Doha que, segundo Netanyahu, teve por alvo membros do Hamas.

O Catar desempenhou um papel crucial no conflito ao acolher negociações entre Israel e o Hamas, mas esta posição foi posta em cheque quando Israel lançou esse ataque.

Fonte informada sobre as negociações disse que o Catar enviou diplomatas a Washington, que estiveram reunidos também com Trump na Casa Branca.

Durante a ligação, o primeiro-ministro do Qatar "acolheu estas garantias, enfatizando a disponibilidade do Qatar para continuar a contribuir significativamente para a segurança e estabilidade na região. O primeiro-ministro Netanyahu manifestou o mesmo compromisso", segundo comunicado da Casa Branca.

As partes concordaram ainda em estabelecer um mecanismo para "melhorar a coordenação, melhorar a comunicação, resolver queixas mútuas e fortalecer os esforços coletivos para prevenir ameaças", afirmou a Casa Branca.

Relacionadas
Fumaça em Doha depois que explosões foram ouvidas 9/9/2025 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Explosões são ouvidas em Doha; Israel assume ataque a líderes do Hamas
Conflito no Oriente Médio Catar Doha Benjamin Netanyahu Mohammed bin Abdulrahman al-Thani
