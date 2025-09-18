logo ebc
OMS: gigantes de álcool, tabaco e alimentos bloqueiam reforma na saúde

ONU dedicará um dia ao combate a doenças não transmissíveis
Jennifer Rigby – repórter da Reuters
Publicado em 18/09/2025 - 13:36
Londres
Consumo mundial de tabaco cai, informa relatório da OMS. Cigarro, fumaça, tabaco, fumo. Foto: olha_b/Pixabay
A pressão das empresas de tabaco, álcool e alimentos ultraprocessados está impedindo que os governos implementem políticas de saúde que salvam vidas, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (18).

As Nações Unidas dedicarão um dia ao combate de doenças não transmissíveis, como câncer e doenças cardíacas, na próxima quinta-feira (25), durante seu encontro anual em Nova York. A OMS, agência de saúde da ONU, afirma que os produtos contribuem para essas condições.

Em um relatório separado, a OMS concluiu que se os governos investissem US$ 3 por pessoa em doenças não transmissíveis poderiam salvar mais de 12 milhões de vidas e gerar uma economia de US$ 1 trilhão até 2030.

Mas a declaração da OMS afirma que os governos geralmente enfrentam um intenso lobby dos setores que tentam bloquear, enfraquecer ou atrasar as políticas, que vão desde impostos sobre a saúde até restrições de comercialização para crianças.

"Muitas vezes, os governos enfrentam uma oposição feroz dos setores que lucram com produtos não saudáveis", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma coletiva de imprensa nesta quinta.

O médico Etienne Krug, diretor do Departamento de Determinantes da Saúde, Promoção e Prevenção da OMS, afirmou:

"É inaceitável que os interesses comerciais estejam lucrando com o aumento de mortes e doenças".

À Reuters, os representantes dos setores de alimentos, tabaco e álcool rejeitaram essa caracterização, dizendo que saúdam a oportunidade de contribuir para a discussão sobre como reduzir os danos e que o diálogo é importante.

Na reunião da ONU, os governos devem chegar a um acordo sobre novas metas para doenças não transmissíveis e um roteiro de como chegar lá, mas grupos de saúde alertaram que o rascunho da declaração política já foi diluído.

Empresas de tabaco como a Japan Tobacco International, bem como associações do setor de alimentos e cerveja, disseram à Reuters que a ONU convida o setor a participar, e isso pode resultar em políticas mais eficazes.

A International Food and Beverage Alliance afirmou que era impreciso equiparar alimentos a tabaco e álcool.

"Discordamos veementemente da caracterização de nosso setor como obstrução ao progresso", acrescentou Rocco Renaldi, secretário-geral da aliança do setor, que representa empresas de alimentos e bebidas não alcoólicas.

As empresas de tabaco disseram que a discussão é importante.

"A OMS não deve temer o diálogo -- deve acolhê-lo", declarou porta-voz da Philip Morris International.

Cigarro Eletrônico, Vape. Foto: haiberliu/Pixabay
Plataformas devem remover propagandas de cigarros eletrônicos em 48h
Rio de Janeiro (RJ) 27/02/2024 – Daniela Dantas recebe soro em atendimento médico para dengue na Policlínica Hélio Pellegrino. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Aconselhamento de 3 minutos em serviços de saúde pode frear tabagismo
OMS Cigarro Álcool Ultraprocessados
