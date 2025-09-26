logo ebc
ONU decide retomar sanções contra Irã

China e Rússia tentaram adiar retorno de sanções, mas fracassaram
John Irish, Parisa Hafezi, Rodrigo Campos e Michelle Nichols - repórteres da Reuters
Publicado em 26/09/2025 - 20:23
Nações Unidas
Conselho de Segurança da ONU vota contra adiar sanções ao Irã 26/09/2025 REUTERS/Eduardo Munoz
© EDUARDO MUNOZ
Reuters

As sanções da Organização das Nações Unidas contra o Irã devem ser reimpostas no sábado, disse a enviada do Reino Unido à ONU nesta sexta-feira, depois que uma resolução do Conselho de Segurança da Rússia e da China para adiá-las fracassou, levando Teerã a advertir que o Ocidente era responsável por quaisquer consequências.

A decisão de restaurar as sanções pelas potências ocidentais provavelmente exacerbará as tensões com Teerã, que já advertiu que a ação seria recebida com uma resposta dura e abriria a porta para uma escalada.

A pressão russa e chinesa para adiar o retorno das sanções ao Irã fracassou no Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 membros, depois que apenas quatro países apoiaram seu projeto de resolução.

"Este conselho não tem a garantia necessária de que há um caminho claro para uma solução diplomática rápida", disse a embaixadora do Reino Unido na ONU, Barbara Wood, após a votação.

"Este conselho cumpriu as etapas necessárias do processo de snapback estabelecido na resolução 2231 e, portanto, as sanções da ONU contra a proliferação iraniana serão reimpostas neste fim de semana", disse ela.

Sanções das Nações Unidas retornam no sábado 

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse a um grupo de jornalistas e analistas que o Irã não tinha intenção de deixar o Tratado de Não Proliferação como reação ao retorno das sanções da ONU.

"O Irã nunca buscará armas nucleares... Estamos totalmente preparados para sermos transparentes em relação ao nosso urânio altamente enriquecido", disse Pezeshkian.

Todas as sanções da ONU contra o Irã devem retornar às 20h (horário de Nova York) depois que as potências europeias, conhecidas como E3, acionaram um processo de 30 dias acusando Teerã de violar um acordo de 2015 destinado a impedir que o país desenvolva uma arma nuclear.

O Irã nega a busca por armas nucleares.

Diplomatas tinham dito que a resolução para adiar as sanções por seis meses provavelmente não seria aprovada, depois que as últimas negociações entre o Irã e Reino Unido, França e Alemanha não conseguiram resolver o impasse.

Nove países votaram não, enquanto dois se abstiveram.

O vice-embaixador da Rússia na ONU acusou as potências ocidentais de enterrarem o caminho diplomático.

* Reportagem adicional de Rodrigo Campos

