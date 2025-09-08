logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Oposição vence eleições legislativas em Buenos Aires e ameaça Milei

Aliança peronista Fuerza Patria obteve quase 47%; La Libertad, 34%
Lusa*
Publicado em 08/09/2025 - 06:47
 - Atualizado em 08/09/2025 - 06:45
Buenos Aires
Polling station staff sit as a woman casts her vote during the legislative elections in Buenos Aires Province, in La Plata, Argentina, September 7, 2025. Reuters/Tomas Cuesta/Proibida reprodução
© Reuters/Tomas Cuesta/Proibida reprodução
Lusa

A oposição peronista ao governo de Javier Milei derrotou nesse domingo (7) o partido do presidente argentino, La Libertad Avanza, nas eleições legislativas na província de Buenos Aires, maior distrito eleitoral, fundamental para as eleições nacionais de outubro próximo.

Com mais de 85% dos votos apurados, a aliança da oposição peronista Fuerza Patria obteve quase 47%, enquanto a La Libertad Avanza (LLA) ficou com quase 34%.

Milei já reconheceu que o LLA sofreu "derrota clara", que "tem de ser aceita", e prometeu fazer o possível para reverter esses resultados.

"Hoje tivemos uma derrota clara e, se alguém quiser começar a reconstruir e seguir em frente, a primeira coisa que precisa ser aceito é o resultado. Hoje, os resultados não foram positivos, tivemos um revés eleitoral e isso precisa ser aceito", disse.

O principal rosto da vitória, a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner (2007-2015) saiu à varanda da sua casa em Buenos Aires, onde cumpre prisão domiciliar, para saudar centenas de apoiadores que alí se reuniram para comemorar. .

"Viste Milei?", escreveu Cristina minutos antes de sair à varanda, em seu seu perfil na rede social X para, em seguida criticar, uma a uma as várias políticas e ações do presidente Javier Milei durante o seu mandato.

Os resultados ainda provisórios apontam para uma vitória do peronismo em seis das oito secções eleitorais que compõem a província, incluindo vitórias categóricas nos dois distritos mais populosos.

A participação ficou ligeiramente acima de 63%, um número inferior ao registrado nas eleições legislativas anteriores (71% em 2021 e 77% em 2017), mas não tão baixo quanto o esperado, considerando que, desta vez, por essas eleições não serem realizadas em conjunto com as nacionais, era esperada maior abstenção.

Atrás da Fuerza Patria e da LLA, a Somos Buenos Aires, uma frente política composta por setores peronistas opostos ao kirchnerismo (o vencedor da noite), registrou pouco mais do que 5% dos votos. Em quarto lugar, a Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad ultrapassou ligeiramente os 4%.

Confirmados esses resultados, a Fuerza Patria, que governa a província desde 2019, ficará com 13 dos 23 assentos no Senado, que estavam em jogo nesta eleição e 21 dos 46 assentos disputados.

A LLA, por sua vez, ficará com oito dos 46 assentos no Senado e ainda 18 assentos na Câmara Baixa, que conta com um total de 92 cadeiras.

O peronismo conseguiu se impor não só ao partido de Milei, mas também à Propuesta Republicana (Pro), partido conservador liderado pelo ex-presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), que participou destas  eleições em coligação com a LLA.

Tanto o governo de Milei quanto o peronismo - a principal força de oposição na Argentina - escolheram como estratégia política apresentar a eleição provincial como batalha fundamental para se posicionarem com solidez para as eleições nacionais de 26 de outubro, nas quais será parcialmente renovada a composição do Parlamento.

A província de Buenos Aires tem peso eleitoral importante, uma vez que concentra 38,6% da população da Argentina.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Polling station staff sit as a woman casts her vote during the legislative elections in Buenos Aires Province, in La Plata, Argentina, September 7, 2025. Reuters/Tomas Cuesta/Proibida reprodução
Argentinos votam em eleição legislativa em Buenos Aires
LOMAS DE ZAMORA, ARGENTINA – AUGUST 27: Protesters attack the motorcade of Argentine President Javier Milei with stones and bottles during a political rally in Lomas de Zamora, Buenos Aires province, Argentina, on August 23, 2025. President Milei and his sister, presidential advisor Karina Milei, were in the area leading a campaign caravan to promote their slate of congressional candidates ahead of the upcoming elections. Tensions escalated rapidly when a group of opposition militants arrived at the rally site and began shouting accusations related to an ongoing corruption scandal involving Argentina’s disability agency. The confrontation turned violent as objects were thrown at the vehicle transporting the president, prompting his immediate evacuation. Presidential ally and congressional candidate Jose Luis Espert fled the scene on a motorcycle, while Milei and his sister were escorted away in a separate vehicle. Minor clashes later broke out between pro- and anti-government demonstrators near the site. Luciano Gonzalez / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Milei deixa ato de campanha após protesto e agressões em Buenos Aires
Argentina Buenos Aires eleição legislativa oposição peronismo vitória
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Pessoas usam tochas em Kiev, na Ucrânia, durante apagão parcial 16/05/2024 REUTERS/Thomas Peter
Internacional Rússia ataca central térmica de Kiev e provoca apagões
seg, 08/09/2025 - 08:48
Vista geral de Jerusalém. Foto: Wikimedia Commons/Pixabay
Internacional Tiroteio em Jerusalém deixa várias pessoas mortas e feridas
seg, 08/09/2025 - 08:28
Rio de Janeiro (RJ), 04/09/2025 - Festival de Cinemas Africanos. Cena do Filme The Legend of the vagabond. Foto: Leo Purman/Divulgação
Cultura Festival traz diversidade do cinema africano contemporâneo ao Rio
seg, 08/09/2025 - 08:02
São Paulo (SP), 24/06/2024 - Prefeitura e governo instalam grades na Cracolândia e delimitam espaço de usuários de drogas. Gradil foi colocado na Rua dos Protestantes na terça-feira (18). Um dos objetivos das gestões é liberar parte da via para o trânsito de carros de segurança e de saúde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Caminhos da Reportagem mostra conflitos na Cracolândia em São Paulo
seg, 08/09/2025 - 07:32
Brasília (DF) 02/09/2025 - STF inicia o julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro no STF
seg, 08/09/2025 - 07:02
Polling station staff sit as a woman casts her vote during the legislative elections in Buenos Aires Province, in La Plata, Argentina, September 7, 2025. Reuters/Tomas Cuesta/Proibida reprodução
Internacional Oposição vence eleições legislativas em Buenos Aires e ameaça Milei
seg, 08/09/2025 - 06:45
Ver mais seta para baixo