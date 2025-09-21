logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Papa denuncia exílio forçado dos civis de Gaza; ataques matam mais 31

"Não há futuro baseado na violência", disse o pontíficie
Reuters*
Publicado em 21/09/2025 - 13:51
Vaticano e Cairo
Pope Leo XIV speaks as he appears to lead the weekly Angelus prayer, at the Vatican, September 21, 2025. Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
© Reuters/Mario Tomassetti/Proibida reprodução
Reuters

 O Papa Leão XIV se manifestou neste domingo (21) contra o deslocamento forçado de civis de Gaza, quando Israel intensificou sua campanha de demolição militar na principal cidade do enclave palestino.

"Juntamente com os pastores das igrejas da Terra Santa, repito que não há futuro baseado na violência, no exílio forçado e na vingança", disse durante sua oração semanal do Angelus.

A Terra Santa abrange partes do atual Estado de Israel, os territórios palestinos ocupados, a Jordânia e o Egito, que são sagrados para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.

"Os povos precisam de paz. Aqueles que realmente os amam trabalham pela paz", acrescentou o primeiro papa dos Estados Unidos.

31 mortos neste domingo

As forças israelenses explodiram mais prédios residenciais na Cidade de Gaza neste domingo, matando pelo menos 31 palestinos e fazendo com que muitos outros fugissem, disseram autoridades de saúde de Gaza, enquanto os tanques de Israel avançavam ainda mais na cidade densamente povoada.

Após quase dois anos de guerra, Israel descreve a Cidade de Gaza como o último bastião do Hamas, e os militares têm demolido blocos de moradias que, segundo eles, estavam sendo usados pelo grupo militante desde o lançamento de seu ataque terrestre na cidade neste mês.

Uma mulher grávida e seus dois filhos estavam entre os mortos no domingo, segundo os médicos. Os militares israelenses não comentaram imediatamente sobre as mortes, emitindo uma declaração dizendo que suas forças haviam matado "inúmeros" militantes.

Parentes vasculharam os escombros de um dos prédios de apartamentos que foi atingido na Cidade de Gaza, tentando salvar seus pertences.

"A mãe, o menino, a menina e o bebê em seu ventre ─ encontramos todos eles mortos", disse Mosallam Al-Hadad, sogro da mulher morta, dizendo que seu filho havia sido gravemente ferido no ataque.

"Ele estava em estado crítico. Nós o levamos ao hospital, e sua perna foi amputada", disse Hadad à Reuters.

*é proibida a reprodução deste conteúdo.

*Com reportagem de Nidal al-Mughrabi.

Relacionadas
Tanque israelense manobra em Gaza, visto do lado israelense da fronteira 20/08/2025 Reuters//Amir Cohen/Proibida reprodução
Ministro de Israel promete lucro e “boom imobiliário” em Gaza
Palestinos carregam ajuda em Beit Lahia, norte de Gaza 1/8/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
Autoridades de Gaza admitem 1 milhão de deslocados no sul
Local atacado por Israel em Deir Al-Balah, centro de Gaza 21/8/2025 REUTERS/Ramadan Abed
 EUA vetam demanda da ONU por cessar-fogo e acesso à ajuda em Gaza
Gaza Conflito no Oriente Médio Israel Vaticano Papa Leão XIV Palestina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/09/2025 -Organizações e movimentos sociais realizam atos contra o projeto de Anista aos golpistas de 8/1 e a PEC da Blindagem, que busca dar ao congresso a prerrogativa de autorizar abertura de processos contra parlamentares. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Milhares marcham no DF contra anistia a golpistas e PEC da Blindagem
dom, 21/09/2025 - 14:38
epa04753090 A man holds a Palestinian flag as he attends a canonization ceremony for new saints led by Pope Francis in St. Peter's Square, Vatican City, 17 May 2015. Palestinian Authority President Mahmoud Abbas is in the Vatican for the canonization of the Catholic Church's first Arabic-speaking saints - 19th century nuns Mariam Bawardy and Marie Alphonsine Ghattas, who lived in what was at the time Ottoman-ruled Palestine. EPA/ANGELO CARCONI
Internacional Canadá, Reino Unido e Austrália reconhecem o Estado Palestino
dom, 21/09/2025 - 14:09
Pope Leo XIV speaks as he appears to lead the weekly Angelus prayer, at the Vatican, September 21, 2025. Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Internacional Papa denuncia exílio forçado dos civis de Gaza; ataques matam mais 31
dom, 21/09/2025 - 13:51
Itaipu triplica diversidade em floresta. Trabalho abrange cerca de 30 mil hectares de mata ciliar entre Foz do Iguaçu e Guaíra (PR). Será o mais completo inventário florestal já realizado por uma usina hidrelétrica. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional
Meio Ambiente Itaipu triplica diversidade florestal nos arredores do reservatório
dom, 21/09/2025 - 13:10
Brasília (DF) - 31/08/2023 - Vista do prédio do Congresso Nacional. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil/Arquivo
Política Congresso tenta recriar PL do Licenciamento Ambiental com emendas
dom, 21/09/2025 - 12:02
Brasília (DF), 21/09/2025 - Atletas de vôlei feminino sub-17. Foto: CBV/Divulgação
Esportes Brasil e Venezuela decidem Sul-Americano feminino sub-17 de vôlei
dom, 21/09/2025 - 11:50
Ver mais seta para baixo