Papa fala sobre "trágica situação em Gaza" com presidente de Israel

Em reunião com Herzog, ele pede negociação para libertar dos reféns

O papa Leão 14 discutiu a "trágica situação em Gaza" durante uma reunião nesta quinta-feira com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e pediu negociações para a libertação dos reféns restantes e um cessar-fogo permanente no enclave palestino, informou o Vaticano.

"Espera-se uma pronta retomada das negociações para garantir a libertação de todos os reféns, alcançar urgentemente um cessar-fogo permanente, facilitar a entrada segura de ajuda humanitária nas áreas mais afetadas e garantir o pleno respeito ao direito humanitário", disse a declaração.

Herzog agradeceu anteriormente ao papa pela reunião em uma postagem no X e disse que havia recebido uma "recepção calorosa" no Vaticano.

"Líderes religiosos e todos aqueles que escolhem o caminho da paz devem se unir para pedir a libertação imediata dos reféns como um primeiro e essencial passo para um futuro melhor para toda a região", disse o presidente israelense.

O Vaticano não divulgou imediatamente mais detalhes sobre a reunião e não informou quanto tempo Leão 14 e Herzog passaram juntos.

O Vaticano divulgou fotos dos líderes cumprimentando-se no palácio apostólico do Vaticano. Em uma imagem, os dois posam lado a lado, sem sorrir.

Leão 14, eleito pelos cardeais do mundo em maio para substituir o falecido papa Francisco, tem adotado no passado um tom mais cauteloso do que Francisco ao falar sobre a campanha militar de Israel em Gaza.

Francisco, que liderou a Igreja Católica por 12 anos, tornou-se um crítico frequente de Israel. Ele sugeriu um estudo para determinar se Israel estava cometendo genocídio contra o povo palestino, o que provocou críticas severas por parte de autoridades israelenses.

Leão 14 recentemente intensificou seus apelos para o fim da guerra em Gaza. Na semana passada, ele fez o que chamou de "forte apelo" pelo fim do conflito durante sua audiência pública semanal.

O comunicado divulgado nesta quinta-feira pelo Vaticano foi notavelmente mais longo do que o habitual para declarações sobre o encontro do papa com líderes estrangeiros, que normalmente oferecem apenas algumas linhas de informação e não fornecem detalhes específicos sobre os tópicos discutidos pelo papa.

