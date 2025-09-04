logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Papa fala sobre "trágica situação em Gaza" com presidente de Israel

Em reunião com Herzog, ele pede negociação para libertar dos reféns
Joshua McElwee - Repórter da Reuters
Publicado em 04/09/2025 - 11:07
Cidade do Vaticano
Papa Leão 14 durante encontro com presidente de Israel Isaac Herzog no Vaticano 04/09/2025 Vatican Media/Simone Risoluti/Divulgação via REUTERS
© Vaticano/Simone Risoluti/Divulgação via Reuters
Reuters

O papa Leão 14 discutiu a "trágica situação em Gaza" durante uma reunião nesta quinta-feira com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e pediu negociações para a libertação dos reféns restantes e um cessar-fogo permanente no enclave palestino, informou o Vaticano.

"Espera-se uma pronta retomada das negociações para garantir a libertação de todos os reféns, alcançar urgentemente um cessar-fogo permanente, facilitar a entrada segura de ajuda humanitária nas áreas mais afetadas e garantir o pleno respeito ao direito humanitário", disse a declaração.

Herzog agradeceu anteriormente ao papa pela reunião em uma postagem no X e disse que havia recebido uma "recepção calorosa" no Vaticano.

"Líderes religiosos e todos aqueles que escolhem o caminho da paz devem se unir para pedir a libertação imediata dos reféns como um primeiro e essencial passo para um futuro melhor para toda a região", disse o presidente israelense.

O Vaticano não divulgou imediatamente mais detalhes sobre a reunião e não informou quanto tempo Leão 14 e Herzog passaram juntos.

O Vaticano divulgou fotos dos líderes cumprimentando-se no palácio apostólico do Vaticano. Em uma imagem, os dois posam lado a lado, sem sorrir.

Leão 14, eleito pelos cardeais do mundo em maio para substituir o falecido papa Francisco, tem adotado no passado um tom mais cauteloso do que Francisco ao falar sobre a campanha militar de Israel em Gaza.

Francisco, que liderou a Igreja Católica por 12 anos, tornou-se um crítico frequente de Israel. Ele sugeriu um estudo para determinar se Israel estava cometendo genocídio contra o povo palestino, o que provocou críticas severas por parte de autoridades israelenses.

Leão 14 recentemente intensificou seus apelos para o fim da guerra em Gaza. Na semana passada, ele fez o que chamou de "forte apelo" pelo fim do conflito durante sua audiência pública semanal.

O comunicado divulgado nesta quinta-feira pelo Vaticano foi notavelmente mais longo do que o habitual para declarações sobre o encontro do papa com líderes estrangeiros, que normalmente oferecem apenas algumas linhas de informação e não fornecem detalhes específicos sobre os tópicos discutidos pelo papa.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Local atingido por terremoto no Afeganistão 2/9/2025 REUTERS/Sayed Hassib
Número de mortos em terremotos no Afeganistão sobe para 2.205
Beijing, 03/09/2025 - O presidente da China, Xi Jinping, acompanhado do presidente da Rússia, Vladmir Putin, durante desfile militar do 80º aniversário da sua vitória na Segunda Guerra Mundial. Foto: Rao Aimin/Xinhua
China faz desfile do Dia da Vitória e promete desenvolvimento pacífico
Venezuela, 03/09/2025 - Ataque a uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Foto: Donald Trump Truth Social/Divulgação
Venezuela acusa EUA de terem usado IA em vídeo sobre ataque a barco
Papa Leão 14 Presidente de Israel Isaac Herzog Gaza
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Papa Leão 14 durante encontro com presidente de Israel Isaac Herzog no Vaticano 04/09/2025 Vatican Media/Simone Risoluti/Divulgação via REUTERS
Internacional Papa fala sobre "trágica situação em Gaza" com presidente de Israel
qui, 04/09/2025 - 11:07
Estudo relaciona câncer de mama com obesidade. Reuters/Brendan McDermid/Proibida reprodução
Saúde Campanha pede inclusão de medicamentos para obesidade no SUS
qui, 04/09/2025 - 10:56
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Gonet pede ao STF condenação de réus do núcleo 4 de trama golpista
qui, 04/09/2025 - 10:55
Brasília (DF), 16/04/2012 - Deputado Laurez Moreira. Foto: Leonardo Prado/Câmara dos Deputados
Política Laurez Moreira assume governo do Tocantins e exonera secretários
qui, 04/09/2025 - 10:48
Local atingido por terremoto no Afeganistão 2/9/2025 REUTERS/Sayed Hassib
Internacional Número de mortos em terremotos no Afeganistão sobe para 2.205
qui, 04/09/2025 - 10:30
A view shows the site of the accident after Gloria funicular railway car, a popular tourist attraction, derailed and crashed, resulting in multiple casualties, according to authorities, in Lisbon, Portugal, September 4, 2025. REUTERS/Pedro Nunes
Internacional Portugal apura causas de acidente com bondinho que matou 17 pessoas
qui, 04/09/2025 - 09:30
Ver mais seta para baixo