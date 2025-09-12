Papa Leão diz a bispos para não esconderem denúncias de abuso

Em texto divulgado pelo Vaticano nesta sexta-feira (12), o papa Leão XIV instruiu os novos bispos da Igreja Católica a enfrentar os abusos sexuais cometidos por padres e a não esconder as denúncias de má conduta.

Escândalos de abuso sexual afligiram a Igreja em vários lugares do mundo nas últimas décadas, prejudicando sua posição como uma voz moral, provocando processos judiciais dispendiosos e resultando na renúncia de vários bispos.

"[As alegações] não podem ser colocadas em uma gaveta", disse o papa em reunião a portas fechadas com cerca de 200 bispos nomeados para liderar dioceses católicas em todo o mundo no ano passado, de acordo com resumo do Vaticano sobre o evento.

"Elas precisam ser enfrentadas com senso de misericórdia e verdadeira justiça, em relação às vítimas e aos acusados", afirmou no texto.

Eleito em maio após a morte do papa Francisco, Leão XIV já havia dito anteriormente aos padres para serem "firmes e decisivos" no enfrentamento do abuso sexual.

Francisco, que liderou a Igreja de 1,4 bilhão de seguidores por 12 anos, fez do enfrentamento dos abusos sexuais cometidos por padres uma prioridade de seu papado, com resultados mistos.

Leão também pareceu demonstrar apoio a algumas das outras prioridades de Francisco na reunião com os novos bispos, incentivando-os a criar uma Igreja acolhedora para todas as pessoas, como o papa anterior sempre pedia.

Leão disse aos clérigos que eles devem "renovar seu contato com o mundo a fim de responder às perguntas que os homens e mulheres de nosso tempo estão fazendo", de acordo com o resumo.

"Respostas prontas aprendidas há 25 anos no seminário não são suficientes", declarou.

