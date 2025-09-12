logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Papa Leão diz a bispos para não esconderem denúncias de abuso

Texto foi divulgado pelo Vaticano nesta sexta-feira
Joshua McElwee - Repórter da Reuters*
Publicado em 12/09/2025 - 10:06
Cidade do Vaticano
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
© Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Reuters

Em texto divulgado pelo Vaticano nesta sexta-feira (12), o papa Leão XIV instruiu os novos bispos da Igreja Católica a enfrentar os abusos sexuais cometidos por padres e a não esconder as denúncias de má conduta.

Escândalos de abuso sexual afligiram a Igreja em vários lugares do mundo nas últimas décadas, prejudicando sua posição como uma voz moral, provocando processos judiciais dispendiosos e resultando na renúncia de vários bispos.

"[As alegações] não podem ser colocadas em uma gaveta", disse o papa em reunião a portas fechadas com cerca de 200 bispos nomeados para liderar dioceses católicas em todo o mundo no ano passado, de acordo com resumo do Vaticano sobre o evento.

"Elas precisam ser enfrentadas com senso de misericórdia e verdadeira justiça, em relação às vítimas e aos acusados", afirmou no texto.

Eleito em maio após a morte do papa Francisco, Leão XIV já havia dito anteriormente aos padres para serem "firmes e decisivos" no enfrentamento do abuso sexual.

Francisco, que liderou a Igreja de 1,4 bilhão de seguidores por 12 anos, fez do enfrentamento dos abusos sexuais cometidos por padres uma prioridade de seu papado, com resultados mistos.

Leão também pareceu demonstrar apoio a algumas das outras prioridades de Francisco na reunião com os novos bispos, incentivando-os a criar uma Igreja acolhedora para todas as pessoas, como o papa anterior sempre pedia.

Leão disse aos clérigos que eles devem "renovar seu contato com o mundo a fim de responder às perguntas que os homens e mulheres de nosso tempo estão fazendo", de acordo com o resumo.

"Respostas prontas aprendidas há 25 anos no seminário não são suficientes", declarou.

*É proibida a reprodução este conteúdo.

Relacionadas
Papa Leão 14 no Vaticano 12/5/2025 Reuters/Eloisa Lopez/Proibida reprodução
Papa promete continuar legado de Francisco de incluir pessoas LGBTQI+
Brasília (DF), 13/06/2025 - Beato, Carlo Acutis, foi um adolescente católico italiano nascido no Reino Unido, beatificado pela Igreja Católica. Foto CNS/cortesia da Causa da Santidade de Carlo Acutis)
Papa canoniza Carlo Acutis, conhecido como "influencer" de Deus
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Papa Leão faz "forte apelo" por fim do conflito entre Israel e Hamas
Papa Leão XIV documento bispos abuso denúncias
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) – Salões de Beleza. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Setor de serviços cresce 0,3% em julho, mostra IBGE
sex, 12/09/2025 - 10:07
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Internacional Papa Leão diz a bispos para não esconderem denúncias de abuso
sex, 12/09/2025 - 10:06
Olinda (PE), 11/09/2025 - Grupo Cordel do Fogo Encantado retorna aos palcos no MIMO Festival em Olinda. Foto: José de Holanda/Divulgação
Cultura MIMO Festival volta a Olinda com programação multicultural gratuita
sex, 12/09/2025 - 10:05
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fala sobre denúncia de policiais civis por homicídio doloso e fraude processual em operação no Jacarezinho
Justiça Policiais ligados à milícia são acusados da morte de vereador no Rio
sex, 12/09/2025 - 09:22
Ativista Charlie Kirk é visto na Utah Valley University antes de ser baleado 10/09/2025 Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS
Internacional FBI divulga vídeo de suspeito de homicídio do ativista norte-americano
sex, 12/09/2025 - 09:18
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Guarda-vidas buscam casal que desapareceu na Praia do Leme
sex, 12/09/2025 - 08:12
Ver mais seta para baixo